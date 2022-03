Breitenbrunn

vor 18 Min.

Unterallgäuer Bankangestellte lassen Betrüger-Bande auffliegen

Plus Bundesweit soll eine Bande erfolgreich Banken betrogen haben. Im Unterallgäu flogen die Kriminellen schließlich auf. Zwei Bankangestellte berichten von fast schon filmreifen Aktionen.

Von Melanie Lippl

Als Andrea Maier im Mai 2021 eine Folge von „Aktenzeichen XY“ über einen Betrüger sieht, der sich in Banken als örtlicher Geschäftsmann ausgibt, denkt sich die 53-jährige Bankangestellte nur: „Das kann bei uns auf dem Land nicht passieren, wir kennen ja unsere Kunden.“ Gut eine Woche nach der Fernsehsendung steht ein Mann vor ihr am Schalter im 1100-Einwohner-Ort Breitenbrunn im Unterallgäu. Er will Bargeld von „seinem“ Geschäftskonto abheben – doch Maier erkennt schnell, dass er nicht der ist, als der er sich ausgibt. Spätere Ermittlungen werden ergeben, dass der Mann Teil einer Betrügerbande sein soll, die in ganz Deutschland aktiv war und in mehr als 50 Delikten insgesamt eine halbe Million Euro Schaden verursacht haben soll. Doch das ahnt Andrea Maier da noch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen