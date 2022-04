Zwei mögliche Standorte für Mobilfunkmasten in Breitenbrunn

Der bisherige Standort in der Ortsmitte von Breitenbrunn soll aufgegeben werden.

Die Gemeinde Breitenbrunn hat sich wie berichtet an der Standortsuche für einen Mobilfunkmast beteiligt – und kann nun vermelden, dass diese erfolgreich beendet wurde. Insgesamt gibt es nun zwei technisch und geografisch geeignete Standorte – zum einen das Grundstück der Umladestation Breitenbrunn (Flurnummer 363), das im Eigentum des Landkreises ist, zum anderen die Flurnummer 801 nördlich der Umladestation, die im Eigentum der Gemeinde ist.

Bei beiden Flächen gibt es keine Bebauung in der Nachbarschaft

Beide Standorte sind außerhalb der bebauten Flächen und eigneten sich besser als der bisherige Standort in der Mühlenstraße, heißt es von Seiten der Gemeinde. Der neue Mast biete deshalb die Möglichkeit, „den bisherigen Standort innerhalb des Dorfgebietes in der Mühlenstraße abzulösen“, so Bürgermeister Jürgen Tempel.

Voraussichtlich sei der Mobilfunkempfang außerhalb von Gebäuden für den Ort abgedeckt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es je nach Gebäude innerhalb der Häuser einen schlechteren Empfang geben könnte.

Wie genau der Mast gebaut werden soll, ist noch offen

Zum eigentlichen Bau sind noch keine Aussagen getroffen. Mögliche Bauarten für solche Anlagen seien etwa Türme aus Schleuderbeton oder Gitterrohranlagen. (mz, home)