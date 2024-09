Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Werkstatt in Bronnen eingestiegen und haben dort unter anderem eine größere Menge Kupfer gestohlen. Laut Polizei verschafften sie sich über eine eingeschlagene Scheibe Zutritt zu den Rä#umen. Gestohlen wurden auch verschiedene Werkszeuge. Die Polizei vermutet, dass zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. (mz)

Ulf Lippmann