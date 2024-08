Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Bronnen

An einer Kreuzung auf der Kreisstraße zwischen Schöneberg und Bronnen kam es Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei fuhr eine 44-Jährige von einem geteerten Feldweg auf die Kreisstraße und nahm dabei einer 33-jährigen Frau, die in östliche Richtung fuhr, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem Zusammenstoß, bei dem beide Insassen des vorfahrtsberechtigten Wagens leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Schöneberg und Breitenbrunn im Einsatz. (mz)

