Bronnerlehe: ein Beispiel für frühe Industrialisierung im Unterallgäu

Plus Vor 150 Jahren hat der Brauereibesitzer Johann Baptist Mayer in ein Moorgebiet bei Bronnen eine Fabrik gebaut. Eine Geschichte über frühen Unternehmergeist auf dem Land.

Von Johann Stoll

Wer heutzutage von Pfaffenhausen nach Kirchheim auf der B16 fährt, sieht zu Linkerhand schon von Weitem einen Kamin aufragen. Wenn man so will, ist dieser Schlot das Wahrzeichen von Bronnerlehe. In diesem kleinen Ort, in dem heute eine Gärtnerei für Gewürz- und Küchenkräuter angesiedelt ist, ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Energiegewinnung und ein zertifiziertes Forstunternehmen, waren vor Jahrzehnten bis zu 50 Menschen in einer Fabrik beschäftigt.

Vor und nach der Reichsgründung 1870/71 setzte eine Gründerwelle ein

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war in Deutschland eine Zeit der Gründer. Firmen schossen wie Pilze aus dem Boden. Das Reich war 1870/71 gegründet worden. Das setzte bis dahin ungeahnte Kräfte frei. Von dieser Euphorie, mithilfe von Technik Fortschritt und Wohlstand zu schaffen, war auch das ländliche Schwaben erfasst worden. Der königliche Posthalter und Brauereibesitzer von Ziemetshausen, Johann Baptist Mayer, war einer dieser Wagemutigen und baute 1873 ins Niemandsland bei Bronnen eine Fabrik zur Verarbeitung von Schafwolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

