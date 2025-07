Die Fußgänger- und Radwegbrücke über den Wörthbach bei den Milchwerken muss altersbedingt ausgetauscht werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Hierzu beginnen am Mittwoch, 16. Juli, die entsprechenden Arbeiten, welche bis etwa Mitte August andauern werden. In diesem Zeitraum kann der Wörthbach an dieser Stelle nicht überquert werden. (mz)