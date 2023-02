Ausbau der B12: Es geht im Schritttempo voran

Im vergangenen Jahr hat der Bund Naturschutz gegen den vierspurigen Ausbau der B12 geklagt, jetzt ist die Regierung am Zug. Kommt es 2023 noch zur Verhandlung?

Der vierspurige B12-Ausbau zwischen Buchloe und Kempten zählt mittlerweile zu den umstrittensten Vorhaben in der Region. Umweltschützer sprechen oft von einem „Dinosaurier-Straßenbauprojekt“. Aus der Zeit gefallen, klimaschädlich, überdimensioniert, so lautet die Kritik. Deswegen hat der Bund Naturschutz (BN) gegen den Ausbau geklagt, Mitte Oktober eine mehr als 200 Seiten starke Klageschrift beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München eingereicht. Die richtet sich gegen den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Abschnitt zwischen Buchloe und Untergermaringen. Wie geht es jetzt weiter?

Die Regierung hat nun noch bis Ende März Zeit, eine Stellungnahme abzugeben und den geplanten Ausbau der Bundesstraße zu verteidigen. Ursprünglich hätte das schon früher geschehen sollen. Doch die Landesanwaltschaft Bayern, die den Freistaat vertritt, habe um eine Fristverlängerung gebeten, erklärt Andreas Spiegel, Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Voraussichtlich findet die Verhandlung in Sachen Ausbau der B12 erst 2024 statt

Wann es schließlich zu einer mündlichen Verhandlung kommen wird, könne er momentan noch nicht sagen. Dr. Franziska Heß wird da konkreter. Sie rechne frühestens Ende 2023 mit einem Gerichtsprozess, sagt die Rechtsanwältin der Kanzlei Baumann, die vom BN mit der Klage beauftragt wurde. Wahrscheinlicher sei aber, dass die mündliche Verhandlung erst 2024 stattfindet, meint Heß.

Das wirkt sich wiederum auf den anvisierten Zeitplan des zuständigen Staatlichen Bauamts Kempten aus. Eigentlich sollten die Bauarbeiten zwischen Buchloe und Untergermaringen 2024 starten. Daraus werde aber wohl nichts mehr, sagt B12-Planungsleiter Jörn Danberg. „Wir bauen erst, wenn die Klage entschieden ist.“ Wann das sein wird, darüber möchte Danberg nicht spekulieren. Trotz der Klage liefen die Planungen weiter, auch für den ersten Abschnitt, damit der Ausbau der B12 sobald wie möglich beginnen könne. Insgesamt soll die Bundesstraße auf einer Länge von etwa 50 Kilometern autobahnähnlich vergrößert werden, und zwar in sechs Abschnitten.

Die Anwälte sehen Mängel bei den Verkehrszahlen und der Prüfung der Umweltverträglichkeit des B12-Ausbaus

Neben erheblicher Verfahrensmängel kritisiert der BN mit der Klage vor allem, dass der Klimaschutz bei dem Projekt nicht ausreichend berücksichtigt worden sei. Anwältin Heß sieht im Planfeststellungsbeschluss für den ersten Abschnitt erhebliche Rechtsmängel, wie sie bei einem Pressegespräch im Oktober erläuterte. Unter anderem sei die Prognose der künftig zu erwartenden Verkehrszahlen „völlig überhöht“.

Rechtsanwalt Dr. Eric Weiser-Saulin äußerte zudem Bedenken zur Umweltverträglichkeit des Projekts. Er betonte im Oktober, dass „sehr oberflächlich untersucht und geprüft wurde“. Beim Artenschutz sprach er beispielsweise von fachlichen und methodischen Mängeln.