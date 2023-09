B12-Ausbau zwischen Buchloe und Germaringen verzögert sich weiter

Plus Nach mehreren Klagen bessert die Regierung beim B12-Ausbau nach. Es fehlen noch Ergebnisse einer Klimaschutz-Berechnung. Im September steht eine Radl-Demo an.

Der autobahnähnliche B 12-Ausbau zwischen Buchloe und Kempten mit einer Gesamtlänge von 51 Kilometern ist das derzeit größte Verkehrsprojekt im Allgäu. Doch im Bereich des Nord-Bauabschnitts zwischen Buchloe und Germaringen herrscht seit Monaten Stillstand. Klagen seitens der Stadt Buchloe, der Gemeinde Jengen und des Bund Naturschutz (BN) verzögern den Ausbau.

Die ersten Planungen für das Straßenbauprojekt liegen Jahre zurück: Nachdem der Ausbau 2016 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen worden war, machte sich das Straßenbauamt Kempten an die Ausarbeitung der Planung.