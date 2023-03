Buchloe

08.03.2023

Bahn baut Überführung in Buchloe neu: Was dort geplant ist

Noch zwei Jahre lang können Verkehrsteilnehmer die alte Bahnunterführung mit Fußgänger- und Fahrradröhre (rechts) an der Mindelheimer Straße benutzen. Ab Februar 2025 geht für eineinhalb Jahre lang nichts mehr, denn dann wird die komplette Überführung erneuert.

Plus Ab Februar 2025 wird durch den Bau der Bahnüberführung an der Mindelheimer Straße die Zufahrt zum Buchloer Zentrum für eineinhalb Jahre gesperrt. Das bringt Probleme mit sich.

Von Karin Hehl Artikel anhören Shape

Die Pläne der DB, die Bahnüberführung an der Mindelheimer Straße zu erneuern, bargen schon so manche Überraschung. Am Dienstagabend informierten Projektleiter Idrissa Naon und Projektplaner Bernhard Blaas den Stadtrat über den Planungsstand. Überraschungen blieben diesmal aus. Einstimmig bewilligten die Rätinnen und Räte die Planung, die nun das Eisenbahn-Bundesamt weitergeleitet werden. „Man kann hier schon von einem äußerst ambitionierten Jahrhundertbauwerk sprechen“, meinte Bürgermeister Robert Pöschl. Die Baustelle bringt für alle Bürgerinnen und Bürger Buchloes einschneidende Probleme mit sich.

