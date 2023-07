Beckenbruch nach Bierzelt-Attacke: Opfer leidet noch heute

Ein Bierzeltbesucher wird 2022 bei Buchloe massiv getreten und leidet noch an den Folgen. Obwohl die Angeklagten bestreiten, werden sie zu Haftstrafen verurteilt.

Es war eine massive Attacke, an deren Folgen das Opfer bis heute leidet. Ein 53-jähriger Ostallgäuer wurde im Juni 2022 in einem Bierzelt im Raum Buchloe von einem anderen Besucher niedergeschlagen und anschließend von diesem und einer weiteren Person mit Fußtritten traktiert. Die mutmaßlichen Täter, zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren, mussten sich jetzt wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten.

In der Verhandlung machten sie keine Angaben zum Geschehen, bestritten aber die Tat. Nachdem sie von zwei Zeuginnen identifiziert worden sind, hatten weder die Staatsanwältin noch die Richterin Zweifel an ihrer Schuld. Die Angeklagten wurden zu Haftstrafen von jeweils einem Jahr und zwei Monaten verurteilt.

Ostallgäuer will junge Frau schützen - und wird unvermittelt attackiert

Der Vorfall hatte sich vor gut einem Jahr in den frühen Morgenstunden auf dem Festgelände eines Motorradclubs ereignet. Laut Zeugenaussagen hatte sich das Bierzelt damals schon deutlich geleert. Der Geschädigte war noch vor Ort und hatte offenbar den Eindruck, dass der 24-jährige Angeklagte einen unerwünschten Flirtversuch bei einer 18-jährigen Besucherin unternahm.

Er sei hingegangen, habe dem jungen Mann auf die Schulter getippt und ihn aufgefordert, das Mädchen in Ruhe zu lassen. Daraufhin habe sich der Angeklagte umgedreht und ihm unvermittelt mit der rechten Hand aufs linke Auge geschlagen, schilderte der 53-Jährige. Er sei zu Boden gegangen und dann von zwei bis drei Personen wiederholt getreten worden.

Diese Schilderung bestätigte eine Zeugin, die die Angeklagten jetzt auch im Sitzungssaal als die damaligen Angreifer identifizierte. Eine weitere Zeugin hatte zwar den ersten Schlag nicht gesehen, war sich aber ebenfalls sicher, dass beide Angeklagten zugetreten hatten. Die schweren Folgen der Attacke gingen aus Attesten und der Aussage des Opfers hervor. Der Mann hat unter anderem eine Beckenfraktur und einen Bruch des linken Handgelenks erlitten. Beide Verletzungen mussten operiert werden und sind noch nicht ausgeheilt.

Opfer ist wegen seiner schweren Verletzungen noch immer arbeitsunfähig

Der 53-Jährige ist seit dem Vorfall arbeitsunfähig und leidet nicht nur unter anhaltenden körperlichen Beschwerden, sondern auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wie er sich als Zeuge vor Gericht erinnerte, sei er anfangs von einer baldigen Heilung und Wiederaufnahme seiner Arbeit ausgegangen. Das wahre Ausmaß der Schäden und die möglichen Spätfolgen habe er erst realisiert, als ihm im Januar ein Arzt gesagt habe, dass er noch mindestens ein halbes Jahr lang arbeitsunfähig sein werde.

Angesichts der schweren Verletzungen des Opfers hielten jetzt weder die Staatsanwältin noch die Richterin eine Bewährung für vertretbar. Im Fall des 25-Jährigen kam erschwerend hinzu, dass er erst sechs Wochen vor dem Vorfall wegen Drogendelikten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Der Mitangeklagte war zum Tatzeitpunkt noch nicht vorbestraft, ist aber mittlerweile zweimal wegen Aggressionsdelikten verurteilt worden.

Vor Gericht in Kaufbeuren wird klar: Der Angeklagte kann seine Emotionen nicht in Zaum halten

Dass der junge Mann Probleme hat, seine Emotionen im Zaum zu halten, zeigte sich auch während der zweitägigen Verhandlung. Nachdem er Zeugen und Verfahrensbeteiligte trotz eindringlicher Warnungen der Vorsitzenden immer wieder mit Unmutsbekundungen und Zwischenrufen unterbrochen hatte, wurde gegen ihn ein Ordnungsgeld von 300 Euro verhängt. Auch dieses zeigte wenig Wirkung. Die Richterin ging im Urteil davon aus, dass bei dem 24-Jährigen eine Bewährung „überhaupt nichts bringt“, weil er offenbar keine Absicht habe, sich an Regeln zu halten. Direkt an ihn gewandt sagte sie: „Wenn Sie nicht aufpassen, haben Sie eine lange Karriere in bayerischen Gefängnissen vor sich.“

Die Verteidigerin des 25-Jährigen hatte im Plädoyer auf ein mögliches Alibi ihres Mandanten durch Zeugen aus seinem Umfeld verwiesen und einen Freispruch beantragt. Für die Richterin waren die fraglichen Aussagen allerdings „so was von schlecht und so was von freundschaftlich, dass ich ihnen auf gar keinen Fall Glauben schenken kann“. Der Verteidiger des anderen Angeklagten war allenfalls von einer einfachen Körperverletzung durch seinen zur Tatzeit nicht vorbestraften Mandanten ausgegangen und hatte eine Geldstrafe für ausreichend erachtet. Beide Urteile sind nicht rechtskräftig.