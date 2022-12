Buchloe mit einem digitalen Stadtführer (neu) entdecken

Gymnasiasten entwickeln einen City Guide. Der digitale Stadtführer soll dazu einladen, die Gennachstadt zu erkunden.

Was gibt es in Buchloe eigentlich alles zu entdecken? Diese Frage hat elf Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in den vergangenen eineinhalb Jahren beschäftigt. Gemeinsam haben sie zusammen im Rahmen eines Seminars unter der Leitung von Schulleiterin Angela Bogner den Buchloer City Guide – einen digitalen Stadtführer – entwickelt. Dieser soll Antworten auf die Frage liefern.

Digitaler Stadtführer für Buchloe in drei Sprachen

Noch im Jahr 2021 startete die Planungsphase des Projekts. „Dabei hatten wir wirklich viele Freiheiten“, sagt Hanna Lederle vom City Guide-Team. Fluch und Segen zugleich, wie sich herausstellen sollte. Von vornherein klar: Der Stadtführer soll in drei Sprachen erscheinen – Deutsch, Spanisch und Französisch. Anfangs ging es darum, ein Konzept zu erarbeiten und eine Auswahl zu treffen: Welche Aspekte sollen aufgenommen werden? „Zu Beginn wollten wir alles einbauen“, sagt Ann-Kathrin Scheraus aus Lindenberg. Allerdings sei recht schnell klar geworden, dass die Mammutaufgabe, Buchloe als Ganzes abzubilden, schlicht nicht realisierbar sei. „Also mussten wir das etwas herunterbrechen.“ Die Schülerinnen und Schüler einigten sich daher auf vier Sparten, über die sie auf ihrer Website informieren: Sehenswürdigkeiten, Sport, Kultur und Kulinarisches.

Im Anschluss ging es an die Aufgabenverteilung. In Kleingruppen besorgten sie sich die nötigen Infos, kümmerten sich um die Übersetzungen der Texte, radelten die im Guide aufgeführte Fahrrad-Runde durch den Buchloer Stadtwald selbst ab, akquirierten Sponsoren für Flyer und sorgten für die Digitalisierung der Daten. „Jeder hat seine Fähigkeiten mit eingebracht“, sagt Leonard Becker, der für die technische Umsetzung der Website mitverantwortlich war. „Vieles war auch einfach ’Learning by Doing’“, sagt Becker. Also Ausprobieren und die richtigen Schlüsse aus den Resultaten ziehen.

Wissen über Buchloe in einem Buchloe-Quiz

Zudem überlegte sich das Seminar ein Buchloe-Quiz. Wer also sein Wissen über die Gennachstadt auf die Probe stellen und beispielsweise herausfinden möchte, wie lang die Gennach ist, kann dies auf der City Guide Website tun. Auf die Zielgruppe des Stadtführers angesprochen, berichtet Scheraus: „Unser Anliegen war, dass sich möglichst alle Menschen damit zurechtfinden.“

Im kommenden Jahr soll das Projekt an die nächste Schüler-Generation weitergegeben werden. Da sind sich Bogner und die Seminarteilnehmer einig.

So könnten noch andere Restaurants, Wahrzeichen und Sportstätten ihren Weg in den digitalen Stadtführer finden. Auch an der ein oder anderen technischen Stellschraube gilt es noch zu drehen. Aktuell verteilen die Schülerinnen und Schüler insgesamt 1000 Flugblätter in der Stadt.

Den City Guide gibt es im Internet unter cityguidebuchloe.github.io