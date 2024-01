Buchloe

vor 34 Min.

Buchloer Bauern entzünden ein „Mahnfeuer“

Plus Die vorerst letzte Aktion im Süden von Buchloe erregt nochmals viel Aufsehen. Wie es weitergeht, wollen die Obmänner des BBV zunächst intern beraten.

Von Karin Hehl Artikel anhören Shape

Ein „Mahnfeuer“ entzündeten Landwirte am Montagabend in der Nähe der Rid-Kapelle im Süden von Buchloe. Damit wollten sie erneut auf die drohenden Kürzungen für Landwirte aufmerksam machen. Die Aktion mit rund 100 beteiligten Fahrzeugen soll die vorerst letzte in Buchloe sein. Die Obmänner des Bayerischen Bauernverbands (BBV) wollen sich am Mittwoch interen über das weitere Vorgehen unterhalten.

Bauern machen lautstark auf sich aufmerksam

Wie mehrfach berichtet, gehen auch Landwirte in und um Buchloe seit über einer Woche auf die Straße, um zu protestieren. Mit ihren Zugmaschinen fuhren sie in langen Kolonnen kreuz und quer durch Buchloe, blockierten mitunter die Auffahrten an der Autobahn und machten laut hupend auf sich und ihre Anliegen aufmerksam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen