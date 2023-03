Buchloer Fußballer treten mit Schaufel und Rechen gegen Krähen an

Immer wieder hacken Krähen Löcher in das Spielfeld des FC Buchloe. Um dennoch Fußball spielen zu können, treffen sich die Sportler zum Arbeitseinsatz.

Der Fußballplatz des FC Buchloe 1920 lockt immer wieder Krähen an. Auf der Suche nach Nahrung beschädigen die Vögel regelmäßig den Rasen und hinterlassen Löcher. Um trotz der Schäden die nächsten Heimspiele bestreiten zu können, organisierte der Verein nun einen Arbeitseinsatz zur Instandsetzung des Platzes.

Am Samstagmorgen trafen sich Spieler der ersten und zweiten Mannschaft, der Platzwart und Mitglieder des Vorstandes auf dem Sportgelände an der Rudolf-Diesel-Straße, um die Löcher im Boden zumindest provisorisch zu stopfen. Anders als in den letzten Tagen strahlte die Sonne und so herrschte trotz der kalten Temperaturen eine gute Stimmung unter den Helfern, die mit Schaufeln und Rechen die Löcher mit frischer Erde auffüllten.

Raben suchen auf dem Sportplatz des FC Buchloe nach Engerlingen

Ungewöhnlich ist, dass die schwarzen Rabenvögel in diesem Jahr recht früh den Rasen durchpflügen, erklärte unlängst ein Experte unserer Redaktion. Unter dem Gras suchen die Vögel dabei in der Erde meist nach Engerlingen, also Käferlarven. Doch die seien, so Joachim Weldishofer vom Sportrasen-Zentrum aktuell eigentlich noch „viel zu weit unten“, dorthin kämen nicht einmal die Krähen mit ihren spitzen Schnäbeln.

Warum zerhacken sie dann ausgerechnet den Hauptplatz so sehr, wunderte sich - wie berichtet – im Vorfeld der Sanierungsaktion auch der FCB-Vorsitzende Christian Hoppe. „Sie finden da irgendwas, was sie woanders nicht finden“, entgegnet Experte Weldishofer. Außerdem, und das ist aus seiner Sicht das größte Problem, hätten sie im Alexander-Moksel-Stadion leichtes Spiel. Denn die Oberfläche des Platzes besteht vor allem aus abgestorbenen Pflanzenteilen, die wenig Widerstand bieten. Daher empfiehlt der Experte, großflächig zu handeln und den Rasen komplett neu anzusäen.

Doch erstmal soll wieder der Spielbetrieb starten. Die aktuellen Ausbesserungsarbeiten dienen deshalb vor allem dazu, den Platz für die nächsten Heimspiele im März und April vorzubereiten. Als nächstes steht auf dem Spielplan des Vereins im Alexander-Moksel-Stadion die Begegnung der ersten Mannschaft gegen den TSV Babenhausen am Samstag, 18. März, um 15.30 Uhr. Der Verein spielt in der Kreisliga Allgäu Mitte und steht aktuell nach 17 Spieltagen auf Tabellenplatz 13.

Fußball: Rückkehr in den Spielbetrieb steht bald an

Es geht ihm vor allem um die Gesundheit der Spieler, erklärte FCB-Vorsitzender Christian Hoppe den Hintergrund beim Reparatureinsatz und hat dabei die Rückkehr in den Punktspielbetrieb nach der Sommerpause im Blick. Denn wenn die Sportler beim Spiel in die Löcher treten, besteht die Gefahr des Umknickens oder schlimmerer Verletzungen.

Ab Mai bestreitet der FC Buchloe in dieser Saison dann nur noch Auswärtsspiele. Ein idealer Zeitpunkt also, um den Platz von Grund auf zu sanieren. Dabei wird der bestehende Rasen komplett abgefräst und neu angelegt. Diese Arbeiten sollen bis zum Beginn der nächsten Saison im August abgeschlossen sein.