Buchloe

13:16 Uhr

Busfahrer schaut während der Fahrt Pornos

Ein 72-jähriger Linienbusfahrer hat in Buchloe mehrfach während seiner Arbeitszeit pornografische Inhalte in der Öffentlichkeit angesehen.

Eine Jugendliche beobachtet in einem Linienbus in Buchloe, wie sich der Busfahrer während der Fahrt Pornos ansieht. Dann zeigt sie den 72-Jährigen an.

In Buchloe hat eine Jugendliche einen 72-jährigen Busfahrer angezeigt, der während der Arbeitszeit mehrmals Pornos schaute. Laut Polizei beobachtete das Mädchen an zwei Nachmittagen Ende November und Anfang Dezember, wie der Mann auf seinem Handy pornografische Inhalte ansah. Während Busfahrt in Buchloe: Fahrer sieht sich Pornos an Einmal geschah das während der Fahrt, im zweiten Fall während einer Pause, als der Bus stand. Die Jugendliche filmte mit ihrem Handy beide Vorfälle. Die eingeschalteten Beamten ermitteln nun wegen Verbreitung pornografischer Inhalte an Minderjährige. Die Polizei bittet Zeugen oder Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Buchloe unter der Nummer 08241/9690-0 zu melden. (AZ)

