Darum ist der Buchloer Bernd Koch verzaubert vom Sternenhimmel

Bernd Koch ist seit über 20 Jahren Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaftin Buchloe – und er ist noch immer so begeistert wie am ersten Tag.

„Dem Zauber des nächtlichen Sternenhimmels kann sich, glaube ich, niemand entziehen“, sagt Bernd Koch und strahlt. Die Dimensionen des Weltalls und die scheinbare Unendlichkeit faszinieren ihn schon seit frühester Kindheit. Darum hat er auch die Astronomische Gesellschaft Buchloe mitbegründet und vor 22 Jahren deren Vorsitz übernommen.

„Es hat mich total gereizt, Objekte zu fotografieren, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann“, sagt Koch, der als 16-Jähriger die Astro-Fotografie für sich entdeckte. Vor lauter Begeisterung habe er sich sogar eine eigene Dunkelkammer im Keller eingerichtet, um die Bilder noch am gleichen Abend selbst zu entwickeln.

Schon als Schüler fand der Buchloer Bernd Koch Spaß an Astronomie

Das sei für ihn auch die Motivation für einen tieferen Einstieg in die Astronomie gewesen, erzählt er. Als im Jahr 1981 der Arbeitskreis „Sternfreunde der Volkshochschule Buchloe“ gegründet wurde, war er von Anfang an dabei. „Als Schüler hat man da Gleichgesinnte getroffen“, erzählt er begeistert, „damals gab es noch keine Sternwarte, die haben wir dann erst nach und nach aufgebaut“.

1997 wurde als Nachfolger der Arbeitsgruppe der gemeinnützige Verein Astronomische Gesellschaft Buchloe gegründet, dem Bernd Koch seit dem Jahr 2000 vorsteht. Seine Ehefrau Inge Koch ist die Kassiererin des Vereins und mit derselben Begeisterung dabei. Die Mitgliederzahl halte sich derzeit zwar konstant bei 144, doch ein aktives Ehrenamt übernehmen nur die Wenigsten, erzählt der leidenschaftliche Sternkundler.

Genau aus diesem Grunde mache der 55-Jährige von Jahr zu Jahr weiter. „Es ist einem ans Herz gewachsen, man hat das Ganze mit aufgebaut und man möchte einfach, dass es weitergeht“, sagt Koch, der die Geschäftsstelle des Vereins in seinem Haus eingerichtet hat.

Ein Schild mit dem Logo der Astronomischen Gesellschaft ist am Eingang montiert, und wenn ein besonderes Himmelsereignis auftritt, steht sein Telefon nicht mehr still.

Wegen "Hale Bopp" wurde die Buchloer Sternwarte förmlich überrannt

Mit leuchtenden Augen erinnert er sich an das Jahr 1997, als der Komet „Hale-Bopp“ am Firmament zu sehen war. „Zu dieser Zeit haben sie uns die Sternwarte überrannt“, sagt Koch „Es bildeten sich lange Schlangen, weil alle diesen Kometen durch das Fernrohr sehen wollten. Das war schon beeindruckend, weil das so eine richtige Euphorie ausgelöst hat.“

Koch arbeitet als Industriemechaniker und nutzt sein Hobby zur Freude und Entspannung. „Es ist eine ganz gute Möglichkeit, aus dem Hamsterrad des Alltags mal wieder auszusteigen“, schwärmt der naturverbundene Buchloer und ergänzt: „Man wird selber ganz klein und sieht den großen Himmel, das wirkt einfach.“ Den Sternenhimmel in der Gemeinschaft zu beobachten, mache ihm mehr Spaß als alleine.

Und wenn das Wetter schlecht ist, werde am Stammtisch gefachsimpelt. Bei klarem Himmel organisiert der Verein jeden Dienstagabend Führungen in der Volkssternwarte. Koch gefällt dabei besonders die Reaktion von Kindern. „Die schauen ins Fernrohr und sind ganz hin und weg, wenn sie beim Saturn den Ring sehen oder beim Mond die Krater, manche wollen sich gar nicht mehr vom Okular trennen.“

Koch hofft, dass bei manchen der Funke überspringt und der Verein mehr Nachwuchs bekommt.

Dass dieses Hobby auch zum Beruf werden kann, zeigt Torben Simm: Das Beobachten einer Mars-Opposition durch die Teleskope der Buchloer Sternwarte habe ihn als Schüler so fasziniert, dass er dem Verein beitrat. „Ich habe mir dann ein Teleskop gekauft und die Vereinsmitglieder haben mich bei der Verwendung unterstützt“, erinnert er sich.

Die Astro-Fotografie begeisterte ihn so, dass er Physik und Astrophysik studierte. Vier Jahre lang arbeitete Simm im Max-Planck-Institut unter Nobelpreisträger Professor Reinhard Genzel. „Das war eine ganz coole Zeit“, erzählt der heutige IT-Spezialist.

„Als Astrophysiker gibt es eigentlich nur zwei Karrierewege: Entweder man wird Professor oder man wechselt in die Wirtschaft, wobei die meisten Letzteres tun“, erklärt Simm. Und was wünscht sich Bernd Koch für die Zukunft der Astronomischen Gesellschaft? „Das Wichtigste ist, dass ich meine Aufgaben irgendwann in geordneten Bahnen an die nächste Generation weitergeben kann“, sagt er und fügt mit einem Zwinkern hinzu: „Naja, noch bin ich ja jung genug.“