Die neue Berufsfachschule in Buchloe nimmt Gestalt an

Die Bauarbeiten am Gebäude nördlich des Buchloer Krankenhauses liegen im Zeitplan. Bis zu 30 Ausbildungsplätze sollen dort entstehen.

Die neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe nimmt Gestalt an. Das Gebäude entsteht auf der Nordseite des Krankenhauses St. Josef. „Wir liegen mit den Bauarbeiten voll im Zeitplan“, berichtet Projektleiter Falko Wetzstein vom planenden Architekturbüro Fischer und Gibbesch in Sonthofen.

Wenn alles klappt, geht die Berufsfachschule in Buchloe im September an den Start

Sie könne nach aktuellem Stand zum Schuljahresbeginn 2022 in Betrieb gehen, sagt ein zuversichtlicher Projektleiter. Auf bis zu 30 Schülerinnen und Schüler ist die neue Pflegehelferschule ausgerichtet.

Am jetzigen Standort in den Containern am Schrannenplatz ist es lediglich möglich, maximal 18 Schüler gleichzeitig auszubilden; doch die Nachfrage für das laufende Schuljahr war laut Klinikvorstand deutlich höher gewesen. Etwa 70 Bewerbungen seien eingegangen. Die Schule in Buchloe zu errichten, sei „mit großer Einmütigkeit“ gefallen, betonte Kaufbeurens Oberbürgermeister und Klinik-Verwaltungsratsvorsitzender Stefan Bosse bei der Grundsteinlegung im November. „Wir wissen, was wir an unseren Mitarbeitern haben, und waren deshalb gerne bereit, zu investieren.“ 5,2 Millionen Euro soll die Schule laut Architekturbüro kosten; mit 1,3 Millionen Euro an Zuschüssen seitens der Regierung von Schwaben werde gerechnet.

Bereits im Januar 2020 stellte der Buchloer Bauausschuss die Signale für das Bauvorhaben auf Grün. 37 Meter lang wird das Gebäude, 14 Meter breit, zweistöckig und auf Stelzen aufgebaut. Denn darunter befinden sich künftig Autostellplätze.

Seit 2018 wird in Buchloe wieder staatlich geprüftes Krankenpflegepersonal ausgebildet

Während die Lehr- und Unterrichtsräume direkt über den Stellplätzen angeordnet sind, entstehen darüber kleine Appartements, die den Schülerinnen und Schülern kostengünstig zur Verfügung stehen. Die oft langen Strecken nach Hause sollen den teilweise noch minderjährigen Auszubildenden somit erspart bleiben, meinte Schulleiterin Sabine Kohler bei der Grundsteinlegung. Wie berichtet, werden in Buchloe seit August 2018 wieder staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer ausgebildet. Die Ausbildung dauert ein Jahr. Gerade die Kürze der Ausbildung sieht der Buchloer Klinik- und Pflegedienstleiter Ralf Kratel als wesentlichen Pluspunkt. Dadurch werde vielen ein schneller und auch sanfter Einstieg in den Pflegebereich ermöglicht.

Wer die Pflegehelferschule abschließt, habe zum einen einen sicheren Arbeitsplatz; zum anderen bestehe neben der Möglichkeit, im Klinikverbund als Pflegefachhelfer zu arbeiten, auch die Chance, eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann an der Berufsfachschule für Krankenpflege in Kaufbeuren anzuhängen.