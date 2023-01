Dickes Geldbündel lag auf dem Weg: Elfjährige als ehrliche Finderin

Plus Elfjährige entdeckt beim Spazierengehen ein dickes Geldbündel. Nun winkt ein Finderlohn.

Was für ein Fund: Bei einem Spaziergang mit ihren Großeltern entdeckt die elfjährige Naomi Beckstein am Neujahrstag ein dickes Geldbündel auf einem Weg. „Es sah aus, als wäre es jemandem runtergefallen, der dort gelaufen ist“, erzählt die Schülerin. Für Naomi steht sofort fest: Sie wird das Geld zur Polizei bringen, damit es der Besitzer oder die Besitzerin zurückbekommt.