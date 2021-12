Ein Buchloer erlebt seine persönliche Weihnachtsgeschichte

Plus Der Buchloer Harald Kainz hilft, wo er kann. Kurz vor Heiligabend steht er einer verzweifelten Verkäuferin zur Seite. Damit beginnt seine Weihnachtsgeschichte.

Für Harald Kainz ist es selbstverständlich, andere Menschen zu unterstützen. Hat eine Familie am Baumarkt Schwierigkeiten, die Einkäufe nach Hause zu bringen, springt er schon mal spontan als Transporteur ein. Der 67-jährige Buchloer hilft, wo er kann und versucht, mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen. Mit einer dieser Spontanaktionen beginnt seine persönliche Weihnachtsgeschichte, die ihn zu einer kleinen Berühmtheit werden ließ.