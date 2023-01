Buchloe

Hubert Stammel, Seniorchef des Modehauses Stammel, ist tot

Im Alter von 83 Jahren starb der Buchloer Unternehmer Hubert Stammel (links). Das Archivbild aus dem Jahr 2003 zeigt ihn mit dem heutigen Geschäftsführer Niko Stammel (Mitte) und seinem verstobenen Bruder, Georg Stammel (rechts) vor dem Textilhaus in Buchloe.

Plus Der Kaufmann stirbt mit 83 Jahren. Er baute sein Textilhaus zu einem Unternehmen mit mehreren Standorten aus. Seit 1964 gibt es auch eine Filiale in Mindelheim.

„Sein Leben war geprägt durch Unternehmertum und die große Liebe zu seiner Familie“ – so beschreibt die Familie Hubert Stammel. Der Kaufmann verstarb am vergangenen Donnerstag in Buchloe im Alter von 83 Jahren.

