Hobby-Astronomen verärgert: Versperren Windräder bald die Sicht auf die Sterne?

Plus Eine Fläche, die bei Buchloe für Windräder vorgesehen ist, liegt nahe der Volkssternwarte. Astronomische Gesellschaft spricht von "existenzieller Bedrohung".

Ein Entschluss des Stadtrats sorgt bei der Astronomischen Gesellschaft Buchloe für großen Ärger. Das Gremium sprach sich kürzlich für vier Flächen aus, auf denen Windräder errichtet werden könnten. Diese waren zuvor vom Regionalen Planungsverband Allgäu vorgeschlagen worden. Das Problem: Eine dieser Flächen liegt in der Nähe der Buchloer Volkssternwarte. Die Hobby-Astronomen befürchten daher, dass Windräder künftig den Blick auf den Sternenhimmel versperren könnten.