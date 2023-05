Junglandwirt aus Honsolgen belegt beim Bundesmelkwettbewerb zweiten Platz

Beim DLG-Bundesmelkwettbewerb erreichte Josef Holzheu mit seinem Teamkollegen den zweiten Platz für Bayern. Welche Erfahrungen der Honsolger dort machen durfte.

60 Kühe zählt der Familienbetrieb Holzheu in Honsolgen. Den Hof wird der 20-jährige Josef Holzheu wohl in Zukunft übernehmen. „In Honsolgen gefällt es mir gut“, sagt er. Dort ist er auch in der Feuerwehr und der Landjugend aktiv. Vor kurzem verließ der Junglandwirt allerdings das heimische Gefilde, um am DLG-Bundesmelkwettbewerb in Rheinland-Pfalz teilzunehmen.

Zweiter Platz beim DLG-Bundesmelkwettbewerb für 20-Jährigen aus Honsolgen

„Dort musste ich 40 Theorie-Fragen beantworten, einen Milchzelltest machen und zwölf Kühe im Melkstand melken“, sagt Holzheu. Bewertet wird dabei, wie sorgfältig und schnell die Teilnehmer die Kühe melken. Jedes Bundesland schickt zwei Junglandwirte zu dem Wettbewerb, die sich den Disziplinen praktische Melkarbeit, Test auf Eutergesundheit und theoretische Abfrage zur Milchproduktion stellen. Gemeinsam mit seinem bayrischen Kollegen erreichte Holzheu dabei den zweiten Platz. Nur das Team aus Mecklenburg-Vorpommern schnitt noch besser ab.

„Der Ehrgeiz zu gewinnen, war schon bei uns beiden da“, sagt Holzheu über sich und seinen Teampartner. Auch die anderen Teilnehmer seien zielstrebig gewesen. „Es herrschte eine richtige Wettbewerbsstimmung.“ Zwar versuchte Holzheu, etwas über den Ablauf des Melktests von denen zu erfahren, die vor ihm dran waren. Dazu wollte ihm aber niemand etwas sagen. „Ist ja auch klar, die wollten alle gewinnen.“

Beim DLG-Bundesmelkwettbewerb konnte er Kontakte knüpfen

Ansonsten sei der Umgang untereinander aber sehr positiv gewesen. „Der Wettbewerb war super zum Kontakte knüpfen.“ Holzheu habe während den Veranstaltungen im Festzelt, dass es für den Wettbewerb gab, die Gelegenheit gehabt, sich mit allen Teilnehmern zu unterhalten.

Der Austausch mit lauter Gleichgesinnten aus verschiedenen Bundesländern sei sehr wertvoll gewesen. „Wir aus Bayern hatten mit Abstand die kleinsten Betriebe“, sagt Holzheu lachend. Auch bei den Kuhrassen habe er Unterschiede unter den Bundesländern festgestellt. Noch heute haben die Teilnehmer des Bundesmelkwettbewerbs in einer WhatsApp-Gruppe ab und zu Kontakt miteinander.

Der Beruf Landwirt begleitet Holzheu seit der Kindheit

Dass Josef Holzheu einmal Landwirt werden würde, war früh klar. Bereits als Kind sei er bei vielen landwirtschaftlichen Arbeiten mit dabei gewesen. „Der Beruf ist abwechslungsreich, man arbeitet mit Tieren, großen Maschinen, hat mit der Technik zu tun“, sagt Holzheu. Außerdem sei man sein eigener Chef, könne sich seine Arbeitszeiten flexibel einteilen. Die Ausbildung zum Landwirt hat Holzheu schon hinter sich, zurzeit besucht er die Landwirtschaftsschule. Wenn er den Hof seiner Eltern übernimmt, hat er schon Pläne. „Ich will den Betrieb wirtschaftlich besser machen.“ Dabei gehe es nicht so sehr um das Vergrößern, sondern um das Optimieren. Zudem möchte Holzheu sich mit dem Sojaanbau beschäftigen.