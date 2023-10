Koma-Patientin Nelli Moskov ist zurück von der Delfintherapie in der Karibik

Nelli Moskov aus Buchloe liegt seit vier Jahren im Wachkoma. Jetzt war sie zur Therapie bei Delfinen in der Karibik. Wie es der 27-Jährigen danach geht.

Nelli Moskov ist zurück in Buchloe. Nach einer fast dreiwöchigen Delfin-Therapie-Reise in der Karibik, sitzt die junge Frau wieder zuhause an einem Trainingsgerät. Durch Radfahren soll ihre Beinmuskulatur gestärkt werden. Nellis Füße sind festgeschnallt. Ein Motor unterstützt die 27-Jährige bei der Bewegung im Sitzen. Eine Therapeutin motiviert Nelli, ihre Mutter streicht ihr liebvoll durchs Haar. Ab und zu huscht ein Lächeln über das Gesicht von Nelli.

„Ich bin wirklich superglücklich, dass wir die Reise geschafft haben“, berichtet ihre Mutter, Ida Moskov. Fast drei Wochen lang war sie zusammen mit ihrer Tochter bei einer Delfin-Therapie in der Karibik.

Lange und anstrengende Reise

In der langen und anstrengenden Reise lag viel Hoffnung. Denn Nelli liegt nach einem schrecklichen Fahrradunfall seit fast vier Jahren im Wachkoma. Auf dem Weg zur Arbeit wurde sie an jenem schicksalhaften 5. November 2019 von einem Geländewagen erfasst. Wie durch ein Wunder überlebte Nelli – und machte Fortschritte: Heute kann sie schlucken, lernt über einen Bildschirm, mit den Augen zu kommunizieren und zeigt Reaktionen.

„Nelli hat durch die Delfine einen Schub bekommen. Die Therapie ist so etwas wie ein Türöffner“, berichtet die Mutter und sagt: „Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert.“

Hinter den beiden liegen spannende Wochen. Fast 20 Stunden dauerte die Anreise nach Curacao in die Karibik. Und glatt lief das Ganze bei Weitem nicht: In München vergaß die Familie die Bedienungsgriffe für Nellis Rollstuhl. Beim Umsteigen am Flughafen von Amsterdam verschwand der Kinderwagen des Neffen von Nelli. Ihre Schwester war mit ihrem Mann und dem Sohn ebenfalls auf eigene Kosten mitgereist, da die Therapie als Familientherapie angelegt war. „Lilli sieht ihre Schwester jetzt nicht mehr wie ein Dornröschen in einem gläsernen Sarg, sondern hat gemerkt, wie lebendig Nelli ist“, erzählt Ida Moskov.

Mit Delfin Bonnie war Nelli ganz entspannt

Den langen Flug überstand Nelli relativ gut, erzählt die Mutter. Sie konnte schlafen, war aber teilweise verwirrt und gestresst. In der Karibik angekommen, galt es zunächst, sich an die hohe Luftfeuchtigkeit und an Temperaturen um die 36 Grad zu gewöhnen. Das Wasser war 28 Grad warm – ein Vorteil für die Therapie.

Mit Massagen wurde Nelli langsam an das Element Wasser heran geführt. Danach durfte sie ins offene Meerwasser-Aquarium – eingepackt in Neopren und Schwimmweste. Ein Therapeut schwamm mit ihr jeden Tag durch das große Becken. Begleitet wurden die beiden dabei von Delfinen, die sich immer wieder vorsichtig näherten, die sie durch das Becken schoben und mit den beiden regelrecht kuschelten. Die beinahe Schwerelosigkeit im Wasser ließ Nelli entspannen.

Wenn Ida Moskov die Video-Bilder auf dem Bildschirm sieht, bekommt sie feuchte Augen: „Nelli reagierte so gut auf die Delfine. Es war schön zu sehen, wie entspannt, aber gleichzeitig auch aufmerksam Nelli im Wasser war, als sie mit ihrem Delfin Bonnie schwamm. Wir konnten auch regelmäßig ein Lächeln von Nelli sehen.“

War die 27-Jährige während der Therapie viel wach („ich glaube, Nelli wollte einfach nichts verpassen“), hat sie zuhause einen Tag und die ersten beiden Nächte durchgeschlafen. „Alles war sehr anstrengend, aber wir alle haben die Aufgabe wirklich gut bestanden“, resümiert die Mutter. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass der bereits zugesagte Pfleger kurz vor der Abreise in die Karibik abgesagt habe.

Therapie gab einen Schub und neue Motivation

Den Schub und die neue Motivation durch die Therapie möchte die Mutter nun weiter nutzen. Druck wolle sie dabei aber keinen erzeugen, betont sie: „Nelli hat viele neue Impulse bekommen, das soll nun so weitergehen.“ Von einer Reha-Maßnahme in Baden-Württemberg verspricht sich die Mutter weitere Fortschritte. „Je früher man jetzt weitermacht, umso besser“, ist die 54-Jährige überzeugt. Dabei denkt die Mutter sogar an eine Wiederholung der Delfin-Therapie – auch wenn diese sehr teuer ist.

Nach einem Bericht in unserer Zeitung haben viele Menschen für Nellis Therapie gespendet. Binnen eines Jahres sammelte die Mutter rund 20.000 Euro an Spenden. Damit wurde ein Großteil der 35.000 Euro teuren Therapie bezahlt. „Ich bin allen so dankbar, dass meiner Tochter damit dieser große Wunsch erfüllt wurde“, sagt Ida Moskov. Organisiert wird das Ganze vom Verein „Delfine therapieren Menschen“ mit Sitz in Düsseldorf.