Mann fährt betrunken mit dem Auto zur Polizei

Ein Mann kreuzt am Montag mit einem Anliegen bei der Polizei in Buchloe auf. Der Beamte nimmt Alkoholgeruch wahr – der 56-Jährige kam aber mit dem Auto.

In Buchloe ist ein Mann betrunken mit dem Auto zur Polizei gefahren. Einem Beamten fiel der Alkoholgeruch auf. Laut Polizei war der 56-Jährige am Montagvormittag bei der Polizeidienststelle in Buchloe erschienen. Während er dem Beamten sein Anliegen schilderte, roch der deutlich den Alkohol aus dem Atem des Mannes.

Mann fährt betrunken zur Polizei in Buchloe - Test ergibt hohen Promille-Wert

Da der Mann mit seinem Wagen zur Polizei gekommen war, machte der Polizist einen Atemalkoholtest mit ihm. Der Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Polizei ordnete wegen der hohen Alkoholisierung eine Blutentnahme an. Den Führerschein des 56-Jährigen stellten die Beamten sicher. Gegen den Mann leiteten sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.