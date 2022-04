Mehr schnelle Verbindungen nach Zürich und München

Zwischenhalt in Buchloe: Ab 11. April gibt es mehr schnelle Zugverbindungen zwischen München und Zürich.

Sechsmal pro Tag und Richtung verbinden Schweizer Hochgeschwindigkeitszüge beide Städte dann in dreieinhalb Stunden. Zuvor waren es drei pro Tag und Richtung. Davon sollen auch die Allgäuer profitieren, die in Buchloe, Memmingen und Lindau-Reutin zusteigen können. Denn die kürzere Reisezeit soll nach Angaben der Bahn Tagesausflüge mit einem Aufenthalt von neun Stunden in Zürich ermöglichen. Die Region ist dadurch auch besser an den Flughafen Zürich angebunden, an dem die Züge ebenfalls halten.

