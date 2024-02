Metzgerei Maischberger in Buchloe - die Letzte ihrer Art

Die Fleisch und Wurstmanufaktur Maischberger ist die einzig verbliebene handwerkliche Metzgerei in Buchloe. Früher war das anders. Die Hintergründe.

Seit fast einem Jahrhundert wird in der Buchloer Angerstraße Fleisch verarbeitet. 1926 gründete Sebastian Hartung einen Metzgereibetrieb, den er zur Wurstfabrik ausbaute. Nach zwei Besitzerwechseln übernahm 1966 Helmut Maischberger, der Vater des heutigen Besitzers Christian Maischberger, das Unternehmen von seinem Lehrherrn und vorherigen Eigentümerfamilie Blum, erweiterte es, baute es um und errang in den folgenden Jahrzehnten immer wieder hohe Auszeichnungen für seine Produkte. „Maischberger“ wurde zum Begriff, eine Marke und ist in aller Munde! Einige der Urkunden und Pokale im Verkaufsraum legen Zeugnis ab von der Qualität der Maischbergerschen Erzeugnisse.

Seit 2000 leitet Christian Maischberger das Unternehmen

Christian Maischberger pflegt die Marke konsequent weiter, nachdem er den Betrieb nach dem Tod des Vaters im Jahr 2000 übernahm. Erneut standen Baumaßnahmen an: Das Ladengeschäft in Buchloe wurde umgebaut und ebenso erweitert wie das gesamte Sortiment, dazu kamen Kinder- und Schülerverpflegung und ein Veranstaltungsservice. Zuletzt konzentriere sich die Firma jedoch wieder komplett auf die handwerkliche Metzgereitradition.

Überwiegend Handarbeit im Betrieb

Längst ist aus der Metzgerei Maischberger eine „Fleisch- und Wurstmanufaktur“ geworden. Dieser Begriff wurde gewählt, da die Produkte überwiegend in Handarbeit gefertigt werden und eine lange Tradition besteht. „Wir sind ein Handwerksbetrieb“, sagt Christian Maischberger, „von der Schlachtung über die Produktion bis zum Verkauf.“ Maischberger ist übrigens schon seit ein paar Jahren die einzige handwerkliche Metzgerei im Ort. Als sein Vater den Betrieb übernahm, waren es derer sechs in Buchloe, das damals 6.000 Einwohner zählte. „Natürlich setzen wir technische Hilfsmittel ein, die uns die Arbeit erleichtern“, kommt Maischberger noch einmal auf die Tätigkeit im Betrieb zurück, „aber mit industrieller Fertigung hat unsere Arbeit nichts zu tun.“

Tierwohl und Transportwege

„Respekt vor dem lebenden Tier, kurze Transportwege und die handwerkliche Schlachtung durch ausgebildete Fachkräfte sind die ersten Stufen unserer Qualitätsphilosophie“, sagt Maischberger. Die Tiere, die geschlachtet und verarbeitet werden, kommen von bäuerlichen Familienbetrieben aus der Region – auch die Mangalica- oder Wollschweine. Die Tiere haben mehr Fett, als die üblicherweise verwendeten Strohschweine. Das Fleisch sei durch einen höheren Anteil an guten Fettsäuren bekömmlicher und habe einen kräftigeren Geschmack. Wenn es um Rindfleisch geht, schwört Maischberger auf zartes, fein marmoriertes Färsenfleisch.

Fleischsommelier und Fachdozent

Als zertifizierter „Fleischsommelier“ verfügt er über eine Zusatz-Qualifikation auf dem Gebiet Fleischreifung und Verwendung. All das, was er in der Ausbildung an der Augsburger Fleischerschule an tieferem Fachwissen aufgenommen habe, lasse er nach Möglichkeit in die betrieblichen Abläufe einfließen. Seit 2017 bringt er sein Wissen als Experte für Mangalica-Schweine zudem als Fachdozent in die Fleischsommelier-Kurse an der Augsburger Schule ein. In seinem Betrieb kann sich Maischberger auf rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende, verlassen – auf einige schon seit vielen Jahren.

Maischberger's Allgäuerle ist patentiert

Die Produktpalette ist groß, Genuss werde dabei immer groß geschrieben. Vom klassischen Sortiment mit Leberkäs, Weißwürsten und Maischberger´s Allgäuerle, die übrigens seit 2023 beim Deutschen Patentamt als geschützte Marke eingetragen sind, über weitere typisch bayerische Fleisch- und Wurstspezialitäten – wie den neun Monate gereiften Buchloer Landschinken, trocken gereiften Steaks bis hin zu veganen Patties, die vom Sohn eines Metzgerkollegen zugekauft werden, ist alles dabei. Hinzu kommen ein Imbiss sowie täglich wechselnde Mittagsgerichte, Käsespezialitäten aus Heumilch, Natursauerteigbrote und Weine – und der Metzger-Partyservice sowie ein Online-Versand.

Um die Zukunft seines Betriebes macht sich Maischberger trotz alternativer Ernährungsformen keine Sorgen. „Unsere Kunden wissen handwerkliche Qualität und Arbeit zu schätzen“, sagt er. (AZ)