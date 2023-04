Nach zehn Jahren gibt es in Buchloe einen neuen Kinderarzt

Ab Mai gibt es endlich wieder einen Kinderarzt in Buchloe: Andreas Daudt (45) freut sich auf die neue Aufgabe. Warum es den Münchner beruflich ins Allgäu zieht.

Nach fast zehn Jahren Wartezeit kommt mit Andreas Daudt wieder ein Kinderarzt nach Buchloe. Schon jetzt riefen viele Interessierte an, schildert der gebürtige Münchner, obwohl die Praxis für Kinder- und Jugendmedizin noch gar nicht geöffnet hat und Eltern erst ab Mitte April Termine vereinbaren können. Die „Praxis in Vollzeit“ sei eine Premiere für ihn, sogar „ein bisschen wie ein anderer Beruf“, sagt der 45-Jährige.

Zuletzt arbeitete der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Kliniken. Jetzt aber freue er sich darauf, Patienten zu haben, die er von klein auf bis zu ihrem 18. Lebensjahr begleiten könne.

Praxis eröffnet am Krankenhaus St. Josef in Buchloe

In Buchloe stehe für ihn die Grundversorgung im Fokus, sagt Daudt. Zum 2. Mai öffnet die Fachpraxis ihre Türen im nördlichen Anbau des Krankenhauses St. Josef. Dort befindet sich das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder- und Jugendmedizin. Obwohl er weiterhin einige Stunden im Monat in einer Münchner Geburtsklinik arbeiten wird, möchte Daudt in Buchloe von Montag bis Freitag regelmäßige Sprechzeiten anbieten. Dabei unterstützen ihn drei Medizinische Fachangestellte.

Zudem freue er sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Christian Jung, der ebenfalls im MVZ praktiziert, sowie auf den Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen in Kaufbeuren. Von Dr. Volkmar Reschke, dem Ärztlichen Leiter des MVZ, könne er sicherlich noch viel lernen, immerhin sei er ein „unheimlich erfahrener Pädiater“, sagt Daudt.

Neuer Kinderarzt pendelt nach Buchloe

Reschke sei es auch gewesen, der ihn für Buchloe begeistert habe. Eigentlich wollte der 45-Jährige mit seiner Familie an den Ammersee ziehen, beruflich zog es ihn dann noch weiter bis in die Gennachstadt. Im Allgäu sei er zuvor nicht allzu oft gewesen, eher in Landsberg, weil dort eine befreundete Familie lebe. Aber: „Alle Allgäuer, die ich kenne, sind sympathische Menschen.“ Und hätten eins gemein: die Liebe zu den Bergen. Seine Ehefrau und er suchten weiterhin eine Wohnung in der Ammersee-Region, schildert Daudt. Dementsprechend werde er wohl auch in Zukunft nach Buchloe pendeln. Wegen der „ausgesprochen guten“ Verkehrsanbindung sei das für ihn kein Problem.

Daudt hat zwei Kinder, die drei und neun Jahre alt sind. Daher könne er viele Sorgen, mit denen Eltern zu ihm kommen, gut nachvollziehen. Empathie und Vertrauen seien ihm während der Arztgespräche sehr wichtig.

Deswegen entschied sich Andreas Daudt für die Kinder- und Jugendmedizin

Dass er einmal Medizin studieren möchte, stand für den Oberbayer schon früh fest. Ein Vorbild sei dabei sein Hausarzt in Jugendzeiten gewesen, der seinen Patienten sowohl bei rein körperlichen als auch bei psychosomatischen Beschwerden half. Zudem engagierte sich Daudt in der Jugendarbeit, leitete etwa Ministrantengruppen. „Das wollte ich gerne in den beruflichen Kontext übernehmen. Mein zweiter Wunsch wäre Lehrer gewesen.“ Er sei glücklich darüber, „eine sehr ehrliche Patientengruppe zu haben“, die Emotionen direkt ausdrückt.

Über seine Entscheidung, nach Buchloe zu kommen, werden sich wohl viele Familien freuen. Denn die Stadt musste nach dem Tod der damaligen Kinderärztin fast zehn Jahre ohne Kinder- und Jugendmediziner auskommen.

Info: Ab Mitte April können Familien unter der Telefonnummer 08241/9964962 Termine mit dem neuen Buchloer Kinderarzt, Andreas Daudt, vereinbaren. Neben der Pädiatrie bietet die Fachpraxis mit Christian Jung auch kinder- und jugendpsychiatrische sowie psychotherapeutische Behandlungen an.