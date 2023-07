Neue Radstellplätze am Buchloer Bahnhof

Was seit Jahren geplant wird, soll nun endlich umgesetzt werden: Am Buchloer Bahnhof entstehen 714 Rad-Abstellplätze für rund 2,9 Millionen Euro.

Was lange währt, wird endlich gut. Dieser Spruch gilt offenbar auch für die Fahrrad-Abstellplätze am Buchloer Bahnhof. Mit einer Gegenstimme bewilligte der Bauausschuss die Pläne für neue Abstellmöglichkeiten. Auch in Türkheim sind, wie berichtet, geschlossene und offene Abstellanlagen für insgesamt rund 100 Fahrräder und mehrere abschließbare Boxen geplant, in denen auch teure Räder sicher untergebracht werden können. Rund 230.000 Euro wird es wohl kosten, um auf der Fläche vor dem Bahnhofsgebäude Platz für die Drahtesel zu schaffen, rechnete Kähler vor. 70 Prozent dieser Kosten kann sich Türkheim wieder über staatliche Zuschüsse zurückholen.

Am stark frequentierten Bahnhof in Buchloe sollen ingesamt 714 Fahrradstellplätze entstehen – an vier Standorten: drei auf der Ostseite und einer auf der Westseite des Bahnhofs nahe der Karwendelstraße. Die Räder können dort in sogenannten Reihenbügel- und Doppelstockanlagen geparkt werden, manche sind sogar abschließbar. Sämtliche Abstellmöglichkeiten werden mit begrünten Flachdächern versehen und mit Lärchenholz verkleidet. Selbst eine Nachrüstung mit PV-Modulen sei denkbar, erklärte Bürgermeister Robert Pöschl.

Doch das Ganze hat seinen Preis: Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei 2,9 Millionen Euro. Auf die Stadt allein kommen Kosten in Höhe von 600.000 Euro zu, 1,8 Millionen Euro fließen aus Bundesmitteln über das „Bike+Ride-Förderprogramm“, weitere 500.000 Euro schießt der Freistaat zu. „Die Maßnahme ist eine der größten in ganz Deutschland, mit der die Bahn die Verkehrswende vorantreiben möchte“, sagte Pöschl. In Buchloe habe es ein vergleichbares Projekt noch nicht gegeben. „Wir wollen die bestmögliche Situation schaffen, um Radler an den Bahnhof zu bringen“, betonte der Bürgermeister.

"Komplizierte Verhandlungen" für die neuen Radstellplätze am Buchloer Bahnhof

Er sprach von „intensiven und komplizierten Verhandlungen“, um mit mehreren Partnern einen gemeinsamen Nenner zu finden. Die Verwaltung habe seit zweieinhalb Jahren „mit Hochdruck“ daran gearbeitet und mehrere Fachbehörden koordiniert. „Jetzt hoffen wir auf eine baldige Umsetzung dieses Großprojekts“, sagte Pöschl auf Nachfrage von Manfred Beck (SPD). Konkret: Ausschreibung über den Winter, Baubeginn im Frühjahr.

„Höchste Eisenbahn, dass sich etwas ändert“, meinte Franz Lang (FW) und begrüßte die Pläne. Vor allem die Holzoptik und die begrünten Dächer gefielen seiner Fraktion. Für den Unterhalt der Abstellplätze sei später die Stadt zuständig, erklärt ihm der Bürgermeister auf Nachfrage, schließlich gehören die bis zu 53 Meter langen Abstellplätze eines Tages auch der Kommune.

Lesen Sie dazu auch

„Das ist ein klares Signal für den Fahrradverkehr in unserer Stadt, den wir ja fördern wollen“, urteilte auch Martina Schwendner (parteilos). Sie sah zwar die „gigantischen Kosten – aber die Plätze wird man auch über Jahrzehnte nutzen können“, meinte sie. Als „schön und mutig“ empfand es Michaela Schilling (CSU), „dass wir damit jetzt in die Praxis gehen“. Sie plädierte dafür, vor allem auf die Abstellanlagen auf der Westseite PV-Module zu installieren. Nahe der Karwendelstraße sollen die Parkplätze parallel zur Bahn-Unterführung gebaut werden. „Dieser Platz würde sich gut eignen, um E-Bikes zu laden oder den Strom für die E-Autos zu nutzen“, meinte Schilling. Eine Nachrüstung ist laut Pöschl möglich, aktuell aber nicht Bestandteil des Förderprogramms.

4000 Euro pro Fahrrad-Abstellplatz findet Elfi Klein zu teuer

Einzig Elfi Klein (Grüne) mochte sich mit den Plänen nicht anfreunden: „Das Ganze ist nicht aus einem Guss.“ Zudem kritisierte die Dritte Bürgermeisterin die hohen Kosten mit rund 4000 Euro pro Stellplatz. Pöschl rechnete hingegen anders: Im Gegensatz zu einer früheren Planung seien sogar 1500 Euro pro Stellplatz gespart worden, sagte er.