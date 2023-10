Ostallgäuer Kliniken rechnen 2023 mit massivem Defizit – was bedeutet das?

Plus 9,7 Millionen Euro – so hoch ist das Minus der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren nach eigener Hochrechnung. Wie geht es nun weiter?

Mit Protesten haben Kliniken in ganz Deutschland Ende September erneut auf ihre bedrohliche Finanzlage aufmerksam gemacht. Tausende Beschäftigte und Vertreter von Klinikleitungen waren zu einer Kundgebung in Berlin gefahren – auch aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu.

Denn auch dort führen Inflation, steigende Material- und Personalkosten zu massiven Verlusten. Jetzt legt das Kommunalunternehmen (KU) eine konkrete Zahl vor – mit einem Defizit in Höhe von 9,7 Millionen Euro rechnet man in diesem Jahr.