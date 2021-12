Pandemielager als Schutz in Krisenzeiten

Plus Die Firma Franz Mensch baut ein Pandemielager im Buchloer Gewerbegebiet. Wann das neue Hochregallager fertig sein soll.

Es ist ein Bauvorhaben, das in diese Zeit passt wie kaum ein anderes: Im Buchloer Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Franz Mensch ein Pandemielager für Schutzkleidung, Masken und Einweghandschuhe.