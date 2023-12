Buchloe

14:39 Uhr

Polizeieinsatz in Buchloe: Mann wegen versuchten Totschlags festgenommen

Bei einem Großeinsatz der Polizei wurde in Buchloe ein 23-Jähriger festgenommen.

Von Redaktion Buchloer Zeitung Artikel anhören Shape

Ein 23-Jähriger wird in Buchloe verhaftet, weil er in München einen Mann angegriffen haben soll. Es war ein Großaufgebot an Polizei vor Ort.

Bereits Mitte November hat bei einer Unterkunft für Geflüchtete in Buchloe ein Großeinsatz der Polizei stattgefunden. Dabei wurde ein 23-Jähriger verhaftet, weil er in München einen Mann angegriffen haben soll. 23-Jähriger mit Wohnsitz in Buchloe soll in München einen Mann angegriffen haben Nach Angaben der Polizei München kam es in der Nacht auf 12. November in einer Spielhalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei erlitt ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München eine lebensgefährliche Stichverletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Im Zuge der Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass das Opfer zunächst vor der Spielhalle von einem 23-Jährigen mit Wohnsitz im Buchloe und einem 32-Jährigen aus dem Unterallgäu angegangen worden war. Daraufhin flüchtete der 27-Jährige in die Spielhalle, doch die Angreifer folgten ihm und attackierten ihn weiter. Er trug laut Polizei mehrere Stichverletzungen am Oberkörper davon. Polizeieinsatz in Buchloe - Mann in Untersuchungshaft Gegen den 23-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Am Mittwoch, 15. November, wurde er in Buchloe verhaftet. Seitdem ist er in Untersuchungshaft.

Themen folgen