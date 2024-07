Radlader brennt mitten in Buchloe vollständig aus – hoher Schaden

In Buchloe ist es am Montagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ist ein Radlader in der Stadt in Brand geraten. Die Mitteilung sei gegen 7.45 Uhr bei der Leitstelle eingegangen.

Radlader gerät in Buchloe in Brand - Polizei geht nicht von Brandstiftung aus

Mittlerweile sei der Einsatz laut Polizeisprecher wieder beendet. Ersthelfer hatten schnell damit begonnen, den Brand zu löschen. Die ausgerückte Feuerwehr löschte das Feuer vollends. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Eine Brandstiftung sei es aber wohl nicht, sagt der Polizeisprecher. (AZ)