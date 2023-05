Schauspielerin und Clown: Warum Sandra Pagany für das Theater lebt

Sandra Pagany steht seit Kindheitstagen auf der Bühne. Sie kündigt eine feste Stelle, dann kommt die Corona-Pandemie. Auch im Lockdown weiß sie sich zu helfen.

„Es ist viel Energie da, man kann alles ausleben und anderen etwas mitgeben“, sagt Sandra Pagany, Theaterpädagogin, Schauspielerin und Clownin. „Schon als Kind hat mir das total Freude gemacht, auf der Bühne zu stehen“, sagt die 43-Jährige. Dabei sei sie eigentlich ein eher ruhiges Kind gewesen. Sie nehme oft erst einmal wahr, das sei auch in jungen Jahren so gewesen. „Erst wenn ich mich sicher gefühlt habe, bin ich aus mir rausgegangen“, sagt Pagany.

Theaterarbeit war während Corona eingeschränkt - Lösungen mussten her

Ziemlich schnell war für sie klar: Schauspiel will sie auch beruflich machen. Sie machte eine Ausbildung beim Theaterhaus Eukitea in Diedorf bei Augsburg. „Dort hat es mir gefallen, ich konnte mich von Anfang an einbringen, viel Erfahrungen sammeln.“ 2018 hörte Pagany dann bei Eukitea auf, um eigene Ideen umsetzen zu können.

Umso härter traf sie 2020 die Corona-Pandemie. Doch obwohl die Beschränkungen die Theaterarbeit damals massiv erschwerten, lies Pagany sich nicht entmutigen. „Gib mir acht Beschränkungen, ich gebe dir acht Ideen“, sagt sie lachend. Sie lernte in dieser Zeit, Videos zu schneiden, trat vor dem Fenster eines Kindergartens als Clown auf und fing an, auf Wunsch Lyrigramme zu verschicken. Dabei wird sie von einer Person beauftragt, jemand anderem am Telefon Gedichte vorzutragen.

Mittlerweile kann Pagany wieder ihren ursprünglichen Plan, den sie vor der Corona-Pandemie hatte, verfolgen. So bietet sie jetzt Theater-Workshops für Kinder und Erwachsene sowie Clownkurse an. Sie spielt auch selbst einen Clown in einem ihrer Theaterstücke. „Einen Clown zu spielen, erfordert Mut, er macht alles sehr groß und übertrieben“, sagt Pagany. Sie müsse mittlerweile nur ihre Clownsnase aufsetzen und sei dann voll in ihrer Rolle. „Mir passieren dann auch ständig Missgeschicke, ohne, dass ich sie geplant hätte.“

Lyrik-Programm ist gute Abwechslung zu Clown-Auftritten

So habe sich ihr Kostüm beispielsweise einmal in einem Liegestuhl verfangen. Im Theater würde man wohl versuchen, ein solches Malheur zu überspielen. Clowns kommt das gerade recht. „Ich könnte nicht mir meiner Clownsnase Auto fahren. Das wäre zu gefährlich“, sagt Pagany lachend. Sich auszuleben, Blödsinn zu machen: Das schätzt sie am Clown. Es sei aber auch schön, einmal etwas tiefsinniger zu werden. Mit zwei Kollegen spielt sie regelmäßig das Lyrik-Programm „Wortwelten und Versklang“. Dabei stellt das Trio Gedichte szenisch da. Gesprochen wird aber wörtlich nur das Gedicht selbst.

Lampenfieber hat Pagany trotz ihrer langjährigen Erfahrung noch immer. Das sei aber auch unterschiedlich. „Im Erwachsenentheater eher, als bei den Kindern.“ Die jungen Zuschauer seien leichter zu begeistern, während Erwachsene oft regungslos im Publikum sitzen. „Dann weiß ich oft nicht, ob es ihnen gefällt.“ Bei Stücken, die Pagany selbst auf die Beine gestellt hat, sei sie meist aufgeregter.