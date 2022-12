So funktioniert die neue Intensivstation in Buchloe

Beim Tag der offenen Tür präsentieren die Verantwortlichen den modernen Trakt unddie Möglichkeiten, die er dem Personal bietet. Sogar eine Live-Operation gibt es zu sehen.

Ein Schnitt in die Haut über der Kniescheibe, mit ruhiger Hand legt Dr. Hannes Parbus die Patella zur Seite, um dem Patienten ein künstliches Kniegelenk einzusetzen. Die erste Operation im neuen Intensivtrakt des Buchloer Krankenhauses war eine, der die Besucherinnen und Besucher beim Tag der offenen Tür interessiert folgten, denn sie war eine Live-OP am Modell, und eine, die die Ärzte in Buchloe fast täglich auch an echten Patienten praktizieren.

Der Neubau der Intensivstation ist ein Gewinn für die ganze Region rund um Buchloe

Bereits im Februar war der Startschuss zum Bau der neuen Intensivstation in Buchloe gefallen. Am Mittwoch – gerade einmal zehn Monate nach Spatenstich – wurde der 700 Quadratmeter große Trakt offiziell eingeweiht. Neben der Live-OP konnten die Besucher selbst Hand anlegen und üben, offene Wunden richtig zu nähen, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse zur Herzdruckmassage auffrischen – oder einfach einmal einen Blick hinter die Kulissen der modernen Station werfen.

Der Neubau sei ein „Zugewinn für die Versorgung in der Region“, sagte Markus Reggel aus Germaringen. Vielleicht könne die Station als „Aushängeschild“ dabei helfen, Buchloe zu einem attraktiveren Arbeitsstandort zu machen.

Auch Julia Jahnke aus Buchloe, selbst ehemalige Krankenschwester, findet es „einfach toll“, dass Buchloe durch die neue Station gestärkt wird.

Eigentlich habe sie gar nicht damit gerechnet, dass das Vorhaben in der Gennachstadt umgesetzt werden würde. Umso größer sei die Freude darüber.

Aktionen wie der Tag der offenen Tür seien insbesondere deshalb wichtig, weil „die Menschen die Medizin so kennenlernen“ und ihnen die Angst davor genommen wird, sagt Yewgenj Schewtschenko. Der Ukrainer ist selbst Arzt und wohnt seit drei Monaten in Kaufbeuren. Besonders Kinder seien oft nervös, berichtet er. Manche fürchteten sich gar vor Ärzten.

Neue Intensivstation am Buchloer Krankenhaus als Meilenstein für die Region gelobt

Leicht nervös sei auch Andreas Kutschker, Vorsitzender der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, bei dem Plan geworden, den neuen Trakt noch 2022 zu eröffnen. „Das wird aber sportlich“, habe er noch im Februar gedacht. Doch durch die Modulbauweise, bei der einzelne Bauteile nach Baukastenprinzip zusammengesetzt werden, sei es gelungen, den Plan in die Tat umzusetzen.

Die Wichtigkeit der Intensiv-Versorgung habe sich während der Pandemie deutlich gezeigt, sagte CSU-Landtagsabgeordnete Angelika Schorer. Das neue Gebäude sei ein „Zeichen für die Region“, im medizinischen Sektor auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein.

Gar von einem „Meilenstein für den Standort“ sprachen Verwaltungsratsvorsitzender der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren Stefan Bosse und Chefarzt Dr. Sascha Chmiel. „Mit dem Neubau haben wir nun genügend Platz, um aufwendigere Therapieformen umzusetzen und gestiegene Hygieneauflagen zu erfüllen“, sagte Chmiel weiter.

Zwar solle sich die Intensivstation in jedem Fall wirtschaftlich lohnen – schließlich müssten sich die Investitionen auszahlen.

Aber in erster Linie wolle das Klinikpersonal laut Chmiel „für die Menschen da sein, die hier wohnen“.