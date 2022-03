Toller Start für das Repair-Café in Buchloe

Zwei Dutzend Technikbegeisterte kümmern sich ab sofort am Heideweg um elektrische Geräte.

Auch in Buchloe gibt es jetzt ein Repair-Café. Unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt (AWO) können Interessierte in den Räumen am Heideweg „alles, was man unter den Arm nehmen kann“ reparieren lassen. Etwa zwei Dutzend Technikbegeisterte kümmern sich um die kniffligsten Fragen und versuchen, Lösungen zu finden.

Immer wieder habe man ein solches Projekt im kleinen Kreis diskutiert, aber erst bei einem gemeinsamen Urlaub von vier befreundeten Buchloer Familien im vergangenen Herbst habe man Nägel mit Köpfen gemacht, erzählt Michael Jocham. Der 70-Jährige ist einer der Initiatoren des Repair-Cafés. „Wir dürfen nicht nur reden. Wir machen“, sei die Devise gewesen.

Gute Erfahrungen in Landsberg helfen dem Repair-Café in Buchloe

Und dann haben sie „gemacht“ – und zwar schnell. Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl überzeugten Jocham und seine Mitstreiter, Dieter Scholze und Willy Reimers, gleich von der Idee. Mit dem Buchloer Ortsverband der AWO war schnell eine Organisation gefunden, unter deren Dach das Repair-Café arbeiten kann.

Einige Repair-Cafés arbeiten bereits nach diesem „Funktionsinsel“-Prinzip „und nach den guten Erfahrungen des Landsberger Cafés mit der AWO haben wir uns auch in Buchloe dafür entschieden“, erklärt Jocham.

Gerade das Thema Nachhaltigkeit steht für den Buchloer AWO-Ortsvorsitzenden, Robert Protschka, im Vordergrund: „Reparieren ist besser als wegwerfen.“ Hinzu komme die gesellschaftliche Bedeutung des Repair-Cafés als Begegnungsstätte mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee.

Nachdem ein Träger gefunden war, arbeiteten die Beteiligten eine rechtliche Vereinbarung aus. Die Stadt sagte zu, die Miete für das ehemalige Gebäude der Sozialstation im Heideweg 2 zu übernehmen. Mehrere Sponsoren, darunter der örtliche Lionsclub, steuerten großzügige Spenden für Werkzeuge und Einrichtung bei und nach einem Informationsabend im November 2021 meldeten sich viele Interessenten aus Buchloe und Umgebung zur Mitarbeit in verschiedenen Fachrichtungen.

Derzeit sind 25 Personen fest dabei, „alle ehrenamtlich und ohne Vergütung“, sagt Jocham und freut sich: „Alles in allem haben wir in Buchloe die idealen Voraussetzungen gefunden.“

Im Repair-Café in Buchloe kann alles repariert werden, was man unter den Arm klemmen kann

Das Engagement der Organisatoren wurde bereits am Eröffnungstag belohnt. Zwar wurden weniger kaputte Geräte als erwartet vorbeigebracht, aber das hatte auch ein Gutes: Die Strukturen können sich so behutsam einlaufen. Im Repair-Café kann im Prinzip alles repariert werden, „was man unter den Arm klemmen und mitbringen kann“. Renner am Eröffnungstag waren defekte Kaffeemaschinen, Unterhaltungselektronik und Fahrräder. Zunächst werden die defekten Geräte einem Sicherheitscheck unterzogen und die Instandsetzungswürdigkeit geprüft. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die behandelt werden müssen. Die Reparatur erfolgt danach unter mehr oder weniger intensiver Beteiligung des Gerätebesitzers und erst nach einer erneuten Sicherheitsüberprüfung kann dieser das gute Stück wieder benutzen. Die Reparatur kostet nichts, aber mit einer Spende können die Besitzer nichts falsch machen. Manchmal genügt es übrigens schon, die Geräte zu reinigen, damit sie wieder funktionieren.

Das hatten die Ehrenamtlichen bereits wenige Tage vor der Eröffnung festgestellt. Zu Übungszwecken hatten sie verschiedene Geräte vom Wertstoffhof geholt, die dort entsorgt worden waren. „80 Prozent davon waren eigentlich intakt, sie mussten nur gereinigt werden“, merkte Dieter Scholze an.

Demnächst kann man das AWO-Repair-Café auch „on tour“ erleben. Am Gymnasium und im Ferienprogramm der Stadt wollen die Tüftler Fahrrad-Reparaturtage anbieten. Am Samstag, 19. März, findet der nächste Repair-Tag statt und am gleichen Tag will sich das Repair-Café vormittags auf dem Buchloer Bauernmarkt präsentieren und so die Menschen von der Idee begeistern.