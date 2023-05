Unfall in Buchloe: Bahn-Schranke verhakt sich an Traktor-Gespann

Ein Mann ist mit seinem Traktor in Buchloe unterwegs und übersieht das Rotlicht am Bahnübergang. Die Schranke verhakt sich und er versucht vom Gleis zu kommen.

Am Freitagmittag ist ein Mann mit seinem Traktor und einem Anhänger in Buchloe unterwegs gewesen, als sein Gespann mit einer Bahnschranke zusammenprallte. Wie die Polizei berichtet, übersah der 32-jährige Fahrer in Fahrtrichtung Lindenberg das Rotlicht an einem Bahnübergang. Die Schranke senkte sich hinter dem Fahrerstand des Traktors ab und verhakte sich.

Mann beschädigt beim Rückwärtsfahren Bahnschranke in Buchloe

Der 32-Jährige fuhr rückwärts, weil er das Gleis frei machen wollte. Dabei beschädigte er die Schranke, noch steht die Schadenshöhe nicht fest. Gegen den Mann läuft jetzt ein Bußgeldverfahren.