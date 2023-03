Ärzte in Buchloe

11:30 Uhr

Urologe Dr. Wolfgang Hantl eröffnet Praxis in Buchloe

Praxiseröffnung in Buchloe: Urologe Dr. Wolfgang Hantl mit seiner Frau Monika Hantl.

Plus Die neue urologische Fachpraxis in Buchloe hat in der Hindenburgstraße eröffnet. Dr. Wolfgang Hantl behandelt seit über 30 Jahren.

Von Uta Mantwill

Eine neue urologische Fachpraxis für Privatpatienten und Selbstzahler hat in der Hindenburgstraße 1 (links neben der Tagesklinik) eröffnet. Dr. Wolfgang Hantl hat mehr als 30 Jahre Behandlungserfahrung und regelmäßige Fortbildungen absolviert, bei denen es um Erkrankungen der Niere, der Harnleiter und Harnblase sowie der männlichen Geschlechtsorgane ging.

