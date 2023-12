Vermisstensuche an der Gennach mit Hubschrauber: Frau tot aufgefunden

Rettungskräfte suchten am Samstag nach einer Vermissten. Die Frau wurde schließlich tot aufgefunden. Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren an der Vermisstensuche beteiligt. Das teilte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Buchloe und Kreisbrandmeister Thomas Ogiermann mit. "Wir suchen nach einer Person, die nach ihrem gewöhnlichen Kneippen in der Gennach verschwunden ist", berichtete Ogiermann am Samstagmittag in einem Telefongespräch.

Suche an der Gennach bei Buchloe: Vermisste Frau am Nachmittag tot aufgefunden

Die Rettungskräfte waren alarmiert worden, weil an der Gennach ein herrenloses Handtuch entdeckt wurde. Gegen 16 Uhr dann die traurige Entdeckung: Die vermisste Frau wurde von den Einsatzkräften tot aufgefunden. Nähere Angaben über die Umstände kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen. Kriminalbeamten waren am Samstagabend vor Ort und versuchten die Todesumstände zu ermitteln. Die Polizisten schließen derzeit Fremdverschulden aus und gehen von einem Unfall aus. Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat die weiteren Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen.

Die Gennach hatte am Samstag im Bereich der Suche laut Kreisbrandmeister Thomas Ogiermann eine starke Strömung, führte aber kein Hochwasser.

Hubschrauber bei Vermisstensuche in Buchloe bereits am Mittag abgezogen

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren und der DLRG im nördlichen Landkreis Ostallgäu waren für die Suche zusammengezogen worden. Ein Hubschrauber, dessen Crew sich an der Suche beteiligt hatte, war bereits am Mittag abgezogen worden. Die Suche startete etwa 9.45 Uhr am Morgen.

Die 47 Kilometer lange Gennach ist der längste Fluss des Ostallgäus sowie der längste Nebenfluss der Wertach. Sie durchfließt elf Gemeinden und die Stadt Buchloe sowie das Stadtgebiet von Schwabmünchen. Dort mündet die Gennach in Wertachau von rechts in die Wertach.

