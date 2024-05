Versuchter Totschlag: 17-Jähriger nach Messerstich in Untersuchungshaft

Bei einem Streit in Buchloe ist ein 18-Jähriger verletzt worden. Auch fiel ein Schuss aus einer Schreckschusswaffe. Der jugendliche Täter ist in Untersuchungshaft.

Im Westen von Buchloe kam es am Abend des 25. April 2024 zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden. Nach Polizeiangaben schoss ein 17-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe in die Luft. Später stach er mit einem Messer einem 18-Jährigen in den Bauch. Es wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Die Kriminalpolizei Kaufbeuren brachte den 17-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Aus dem Ruder gelaufenes Rauschgiftgeschäft Grund für Streit?

Unbeteiligte Zeugen hatten den Streit am 25.4. bemerkt und die Polizei verständigt. Diese fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter, der mit einem silbernen Fahrrad vom Tatort geflüchtet war. Das 18-jährige Opfer wurde durch einen Notarzt versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es bestand nach dem Messerstich in den Bauch keine Lebensgefahr.

Ermittlungen führten zunächst die Buchloer Polizei und der noch in der Nacht alarmierte Kriminaldauerdienst Memmingen. Es kam heraus, dass wohl ein mutmaßlich aus dem Ruder gelaufenes Rauschgiftgeschäft Auslöser für die Auseinandersetzung war.

Nach Messerstich: Staatsanwaltschaft Kempten leitet Ermittlungen der Kripo Kaufbeuren

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Kaufbeuren. Die Beamten identifizierten schließlich einen 17-jährigen Jugendlichen als Tatverdächtigen. Die weiteren Ermittlungen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Kempten dauern an. (mz)