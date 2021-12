Warum ich (noch nicht) geimpft bin

Die Impfquote liegt auch im Nachbarlandkreis Ostallgäu deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Bei Persönlichkeiten aus Politik, Sport und Gesellschaft ist die Impfbereitschaft hingegen recht hoch. Warum?

Gerade eben kam der Landkreis Ostallgäu wieder raus aus dem Lockdown. Die Impfquote steigt, doch viel zu langsam. Nach Angaben des Landratsamts liegt die Impfquote bei etwa 62 Prozent – und damit deutlich unter dem von vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen geforderten Wert (90 Prozent). Unter Persönlichkeiten aus der Kommunalpolitik, dem Sport und der Gesellschaft ist die Impfbereitschaft hingegen deutlich höher. Unsere Redaktion fragte nach den Gründen für ihre Entscheidung und nach den Sorgen, die sie momentan umtreiben.

Impfung als Beitrag zur Bekämpfung des Corona-Virus, sagt Buchloes Bürgermeister

Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl( CSU) ist selbst seit Juli zweimal geimpft. „Meine Hauptmotivation war der eigene Schutz vor und bei einem schweren Ausbruch der Covid-19-Krankheit“, berichtet er. Darüber hinaus sieht er in jeder Impfung einen gesellschaftlichen Beitrag zur Bekämpfung des Corona-Virus.

Robert Pöschl

Pöschl sagt: „Momentan treibt mich um, dass die Belastungsgrenze im Krankenhauswesen erreicht und regional teilweise schon überschritten ist. Daher appelliere ich, die persönlichen Kontakte möglichst weit zurückzufahren und sich impfen zu lassen.“

Jeden Tag ist der Buchloer Klinik- und Pflegedienstleiter Ralf Kratelmit der Pandemie befasst.Er selbst wollte sich durch die Impfung wirksam vor einer Covid 19-Infektion schützen. „Bei uns in der Klinik sehe ich seit der ersten Welle sehr anschaulich, wie gefährlich eine Infektion werden kann“, berichtet er. Kratel verweist auf die Statistik, wonach es „sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist, an einer Covid- 19-Infektion zu erkranken, zu sterben, als an einer sehr, sehr seltenen massiven Nebenwirkung der Impfung“.

Sorgen bereiten ihm die Wochen vor Weihnachten. „Unser Personal, insbesondere das der Intensivstation und der Infektionsstation, ist bereits jetzt an der Belastungsgrenze angekommen. Die vierte Welle wird uns aber noch bis ins nächste Jahr begleiten und ein Marathon für uns werden. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und die Zeit zusammen zum Wohle unserer Patienten meistern können“, so Kratel.

Auch der evangelische Pfarrer von Buchloe, Christian Fait, ist geimpft, „weil ich mich und andere vor dem Virus schützen möchte“. Er meint, dass diese Pandemie nur überwunden werden kann, wenn sich möglichst alle impfen lassen. „Damit ist das Impfen für mich auch ein Akt der Solidarität gegenüber der Gesellschaft, in der ich lebe“, teilt er mit. Aktuell treibt ihn die Sorge um, dass die Kapazitäten auf den Intensivstationen bald erschöpft sind und Menschen sterben müssen, denen hätte geholfen werden können. Auch sein katholischer Kollege Dieter Zitzler ist seit Juni zweifach geimpft, im Dezember folgt die dritte. „Da ich mit vielen Menschen zusammenkomme, ist die Impfung für mich eine Selbstverständlichkeit“, berichtet er.

Impfung bringt "mehr Vorteile als Nachteile", so der Eishockeyspieler Christian Wittmann

Bisher noch nicht gegen Corona geimpft ist der Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg. Anfang Oktober habe er sich mit dem Virus infiziert und glücklicherweise einen „sehr leichten“ Krankheitsverlauf gehabt. Von einer Impfung habe er bisher abgesehen, da er keine Spritzen möge und sich relativ gesund fühle. Insbesondere ärgert ihn, dass ungeimpfte Personen oft angefeindet würden.

C. Wittman

Christian Wittmann, Eishockeyspieler beim ESV Buchloe, sieht durch seine Impfung „mehr Vor- als Nachteile“ für seine Gesundheit im Fall einer Infektion. „Deshalb habe ich mich sehr früh für eine Impfung entschieden.“ Sein Vertrauen in die fortgeschrittene medizinische Wissenschaft sei sehr groß. Das Lernen aus der Geschichte und das damit verbundene wachsende Verständnis der Medizin bildeten die Basis seines Vertrauens.