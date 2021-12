Werden Masken schon wieder zur Mangelware?

Plus Das Buchloer Unternehmen Franz Mensch warnt vor Engpässen, auch bei Corona-Schnelltests. Geschäftsführer Axel Theiler kritisiert die Politik.

Das Unternehmen Franz Mensch aus Buchloe schlägt Alarm: Mitten in der vierten Corona-Welle gebe es nicht mehr genügend Masken, Schnelltests und andere wichtige Einwegprodukte, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Die ersten Krankenhäuser meldeten Versorgungslücken. Auch Pflegeheime, Ärzte und die Industrie würden dringend auf Nachschub warten.