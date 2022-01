Buchloe

Wie eine junge Allgäuerin gegen Sexismus schreibt

Plus Ramona Leukert (18) verurteilt Rollenklischees. Die Poetry-Slammerin wünscht sich mehr Gerechtigkeit.

Von Jessica Stiegelmayer

Wenn Ramona Leukert auf der Bühne steht, will sie nicht mit lustigen Anekdoten unterhalten. Ihre Texte sind ehrlich und unbequem. Sie erzählen vom Alltag junger Frauen, die sich rechtfertigen müssen, weil sie kurze Röcke tragen oder keinen BH unter ihrem Oberteil. Die vor dem Spiegel stehen und nichts an sich schön finden. Die sich gegen verkrustete Rollenbilder wehren und dafür als „Männerhasserinnen“ bezeichnet werden, obwohl sie nur Gleichberechtigung wollen. „Poetry-Slam ist für mich eine Möglichkeit, nach außen zu tragen, was mich bewegt und gleichzeitig eine gesellschaftliche Relevanz hat“, sagt die 18-Jährige, die in der Ostallgäuer Gemeinde Waal aufgewachsen ist.

