Wie geht es mit der Luxusmarke Alpina in Buchloe weiter?

Plus Automarke wird Teil des BMW-Konzerns. Noch bis 2025 kommen Autos aus Buchloe. Bislang gibt es nur vage Aussagen zur Zukunft der rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Es ist das Ende einer Ära: Der Autohersteller BMW sichert sich die Rechte an der Buchloer Automarke Alpina, sie wird damit nach 57 Jahren Partnerschaft ein Teil des Konzerns. Firmenanteile hat BMW nicht erworben. Das Ostallgäuer Familienunternehmen baut seit 1978 leistungsstarke, luxuriöse Fahrzeuge auf BMW-Basis. Künftig will man sich eigenen Angaben zufolge unter dem Namen Bovensiepen neu ausrichten.