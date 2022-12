Zweites Großprojekt an der Buchloer Klinik ist fertig

Nach der Pflegeschule wird jetzt auch der neue Intensivtrakt am Krankenhaus St. Josef eröffnet. Beim Tag der offenen Tür am Mittwoch hinter die Kulissen schauen.

30 Jahre alt und viel zu klein war die Intensivstation des Krankenhauses St. Josef in Buchloe. Mittlerweile werden dort nach Angaben der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren 1000 Intensivpatienten pro Jahr versorgt. Künftig geschieht das in einem 700 Quadratmeter großen Anbau im südlichen Gartenbereich des Krankenhauses, der nun nach nur knapp zehn Monaten Bauzeit fertiggestellt ist. Offizielle Eröffnung ist am Mittwoch, 7. Dezember, mit einem Tag der offenen Tür.

Der Neubau an der Klinik in Buchloe hat 5,7 Millionen Euro gekostet

5,7 Millionen Euro hat der 38 Meter lange und 18,5 Meter breite Neubau gekostet, drei Millionen Euro kommen aus dem Fördertopf der Regierung von Schwaben. Die relativ kurze Bauzeit für das eingeschossige, energieeffiziente Gebäude beruht auf der Modulbauweise – komplette Gebäudeelemente wurden dabei direkt auf der Baustelle zusammengesetzt. Eröffnet wird mit sechs Intensivbetten, verteilt auf vier Einzelzimmer und ein Doppelzimmer. Zudem gibt es einen Keller für die Technikräume und eine auf dem Dach installierte Lüftungsanlage.

„Ein großer Vorteil ist, dass wir durch spezielle Isolierzimmer mit Schleusen Patienten schnell in Einzelzimmern isolieren können“, sagt der Ärztliche Direktor und Chefarzt Dr. Sascha Chmiel, der lange für die neue Station gekämpft hat. Die Anforderungen an die Intensivmedizin seien in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm gestiegen. Aufwendigere Therapieformen, Hygieneauflagen, zusätzliche Hilfsmittel und Geräte nehmen mehr Platz ein. Die Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal sollen zudem verbessert werden. Arztzimmer, Pflegediensträume und Geräteräume liegen im Neubau näher an den Patientenzimmern.

Der Intensivtrakt ist das zweite große Projekt, mit dem die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren den Standort Buchloe in diesem Jahr ausbauen. Erst Anfang Oktober wurde der Neubau der neuen Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe eingeweiht, unterrichtet wird in den Räumlichkeiten, in denen 30 Schülerinnen und Schüler Platz haben, schon seit Anfang September. Der Neubau der Berufsschule, der in weniger als einem Jahr bewerkstelligt wurde, kostete 5,3 Millionen Euro und wurde ebenfalls von der Regierung von Schwaben sowie mit Mitteln aus dem Krankenhausstrukturfonds des Bundes gefördert.

Gefeiert wird der Neubau an der Klinik Buchloe beim Tag der offenen Tür

Den Abschluss dieses ereignisreichen Jahres möchte man in der Klinik St. Josef zusammen mit Publikum feiern – bei einem Tag der offenen Tür am Mittwoch, 7. Dezember, von 15 bis 20 Uhr. Geplant sind Führungen durch die neuen Gebäude, Vorführungen und Aktionen. Höhepunkt ist eine Live-OP um 17.30 Uhr, in der am Modell ein Knie ersetzt wird. Übungen zur Ersten Hilfe und zur Reanimation werden angeboten, und die Besucher können ihre Handhygiene selbst testen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Blutzucker- und Blutdruckwerte messen zu lassen und die Covid-19-Schutzimpfung auffrischen zu lassen.

Chef- und Oberärzte der Klinik informieren über neue Entwicklungen in der Intensivmedizin. So verschafft Dr. Wolfgang Wistuba einen Einblick in die Endosonografie, Alex Roppelt berichtet aus der Kardiologie, und Dr. Gudrun Nitsche gibt einen Überblick über das Thema Nachhaltigkeit in der Anästhesie.

In der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe steht Interessierten das Team der beiden Schulen zur Verfügung. Sie informieren über Ausbildungsberufe in Buchloe und in der Krankenpflegeschule in Kaufbeuren. Die Personalabteilung stellt sich vor und erläutert die Vorteile eines Berufs in der Gesundheitsbranche.