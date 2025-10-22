Bürgerinitiative feiert: Nach 30 Jahren endlich Tempo 30 vor dem Kindergarten erreicht

Seit 1993 gibt es die Bürgerinitiative Umwelt Kirchdorf-Bad Wörishofen. Anlass zur Gründung war damals, dass der Landkreis plante, in unmittelbarer Nähe eine Restmülldeponie zu errichten, was bekanntlich verhindert wurde. Seitdem steht Hannes Weber an der Spitze des Vereines – und bleibt es auch. Heute ist die Initiative in sehr vielen Bereichen aktiv, die mit der Erhaltung von Umwelt und Natur oder auch Verkehr zu tun haben. Doch manchmal holt die BI auch die Vergangenheit ein, so wie jetzt.

Neuwahlen bei der BI, doch auch danach bleibt das bewährte Team am Ruder. Weber ist Vorsitzender, neu dazugekommen sind allerdings die beiden Beisitzerinnen Bettina Weber und Michaela Lange. Als 2. Vorsitzender fungiert weiterhin Werner Würstle, als Schatzmeister Markus Königsdorfer und als Schriftführer Peter Wurm. Auch die beiden bisherigen Beisitzer Karl Schwayer und Herbert Dein machen weiter.

Die BI hat die Bauschuttdeponie verschönert

Weber konnte nun verkünden, dass endlich nach 30 Jahren des Bemühens es geschafft wurde, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h beim Kindergarten umgesetzt wurde, was mit Applaus aufgenommen wurde. Webers Bericht machte deutlich, wie vielfältig die Aktivitäten nach wie vor sind. Diese reichten vom Pflanzen von Krokussen durch die Kirchdorfer Kinder, über die Pflege von Streuobstwiesen, dem Verschönern der Bauschuttdeponie bis hin zur Teilnahme an der Aktion „Sauberes Heilbad“. Auch um den früheren Weiher der Familie Kotter kümmert sich der Verein ebenso wie um den renaturierten Wörthbach bei der Firma Tricor. Inzwischen verfügt die BI über einen Internet-Account und eine Besichtigung der Kneippstädter Wasserversorgung gehörte zu den allgemeinen Unternehmungen, während die Familienwanderung dem schlechten Wetter zum Opfer fiel.

Kritik geübt wurde an Maßnahmen, die dem Naturschutz eher entgegenwirken würden. So sollten vom Biber gefällte Bäume besser liegen gelassen werden, um diesen davon abzuhalten, sich weitere als Nahrung zu suchen. Außerdem könne man sich das häufige Mähen an ökologischen Ausgleichsflächen durchaus sparen. Auch das Dauerthema Radweg nach Rammingen über die alte B18 wolle man trotz bisher frustrierender Ergebnisse nicht endgültig ad acta legen.

Am 25. Oktober gibt es eine Gelegenheit, selbst anzupacken

Im Ausblick verwies Weber auf die erneute Krokuspflanzung, die am Samstag, 25. Oktober, ab 14 Uhr wieder stattfinden soll. Außerdem machte Hannes Weber bekannt, dass es ähnlich wie bei den Schwimmern jetzt auch bei den Naturschützern ein „Heupferdchen“ als Belohnung für Artenkenner bei den Kindern gibt.

Als besondere Zugabe bot die Mitgliederversammlung diesmal einen Vortrag von Obstbaumpflegerin Ursi Lerchenmüller, wie ökologisch mit Obstbäumen umgegangen werden solle. „Der Apfel wächst nicht gleich am Stamm“ hieß ihr Motto und sie zeigte sehr anschaulich und engagiert auf, was alles zu einer Streuobstwiese gehört, wie viele Apfelsorten es gibt oder wie Bäume geschnitten werden.