Letzte Wünsche zu erfüllen, geht auch den Helfern ans Herz

Mit einem herzlichen Lächeln öffnet Roland Hämmerle die Tür des Wünschewagens. Die Fahrgast-Trage ist mit Sternchendecke und Sternchenkissen ausgestattet, die liebevolle Atmosphäre sofort spürbar. „Wir machen es dem Fahrgast so schön und so angenehm wie möglich“, sagt der ehrenamtliche Wunscherfüller, den die Erinnerung an so manche Fahrt sichtlich berührt.

Der Wünschewagen Allgäu/Schwaben des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) erfüllt seit November 2018 letzte Wünsche schwerkranker Menschen. 296 Wünsche wurden seither erfüllt, der jüngste Fahrgast war gerade einmal drei Jahre alt, der älteste stolze 95. Roland Hämmerle, Bürgermeister der Gemeinde Salgen, wurde durch einen Artikel in der Mindelheimer Zeitung auf das besondere Projekt aufmerksam. „Das hat mich ziemlich berührt, es ist eine tolle Sache“. Im Mai 2022 wurde er aktiv, absolvierte eine Schulung und ist seither mit Herzblut ehrenamtlicher Wunscherfüller. „In der heutigen Zeit geht es oft um höher, schneller, weiter und hier geht es um den Menschen und die Zeit, die man ihm schenkt, um ihm ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, freut sich Hämmerle, dem das besondere Ehrenamt auch viel zurückgibt. „Es macht einen selbst dankbar und froh, man sieht viele Sachen auch einfach wieder gelassener“, findet er, „das Wichtigste im Leben ist doch das gute Miteinander und Freude zu haben“. Und genau das schenkt er mit seinen Kolleginnen und Kollegen den schwer kranken Fahrgästen immer wieder.

Drei letzte Tänze waren für alle Beteiligten ein unvergesslicher Moment

Mit einem Leuchten in den Augen erinnert er sich an eine besonders berührende Wunscherfüllung. Der unheilbar kranke Fahrgast war mit seiner Frau mit großer Leidenschaft durchs Leben getanzt und in den letzten Jahren immer wieder zu einem Tanznachmittag nach Landsberg gefahren. Genau das wollte er ein allerletztes Mal erleben, alle Tanzfreunde waren dort versammelt. Obwohl der Fahrgast fast nicht mehr sprechen konnte, wünschte er sich das Lied „Sarah“ von Andy Borg und wollte mit seiner Liebsten dazu tanzen. Im Rollstuhl auf die Tanzfläche geschoben, schaffte er es, mit der Hilfe seiner Frau aufzustehen und mit ihr zu tanzen. Alle Freunde standen um das glückliche Paar und klatschten im Takt, ein für alle unvergesslicher Moment. Mit gebührenden Pausen schaffte er es, drei letzte Tänze zu tanzen. „Es war sehr, sehr bewegend“, erinnert sich Hämmerle, „alle wussten, dass es das letzte Mal ist, dass sie sich sehen“. Zwei Tage später verschlechterte sich der Gesundheitszustand so sehr, das die Fahrt nicht mehr möglich gewesen wäre, zwei Wochen später war der leidenschaftliche Tänzer tot.

Das Projekt Wünschewagen trägt nicht umsonst den Slogan „letzte Wünsche wagen“, wie Roland Hämmerle aus Erfahrung weiß. „Das Wichtigste ist: Nicht zu lange warten, man hat auch viel mehr davon, wenn es einem nicht so schlecht geht.“ Obwohl die Fahrten in der Regel innerhalb von zwei Wochen nach der Wunschäußerung stattfinden, konnten seit Bestehen des Wünschewagens Allgäu/Schwaben 316 Fahrten nicht stattfinden – vornehmlich, weil die Gesundheit des Betroffenen sich stark verschlechterte oder der Mensch starb. Auch Menschen in Pflegeheimen seien sehr willkommene Fahrgäste, wenn es der Gesundheitszustand zulasse. „Wir haben auch mal eine Frau auf der Trage durch den Botanischen Garten gefahren, sie war so glücklich und hat sich so gefreut“, erinnert sich der engagierte Ehrenamtler. Für die begleitende Enkelin sei es ein ebenso unvergessliches Erlebnis gewesen.

Besonders gerne erinnere er sich auch an eine dreitägige Fahrt nach Hamburg, um einem sehr großen Fan den Besuch des Udo-Lindenberg-Museums zu ermöglichen. „Der schaut auch aus wie Udo Lindenberg“, erzählt Hämmerle lachend, reihenweise hätten sich die in Straßencafés sitzenden Gäste nach ihm umgedreht und Hämmerle selbst für den Bodyguard gehalten. „Wir haben viel gelacht und man hat gespürt, wie dankbar er war, das Museum noch zu sehen.“ Abends beim Essen sei die fröhliche Runde mit einem Mann ins Gespräch gekommen, der sich an seine Zivildienstzeit beim ASB erinnerte. Als er sich verabschiedete, ahnte das Wünschewagen-Team noch nicht, dass er heimlich die komplette Restaurantrechnung bezahlt hatte. „Sowas passiert uns öfter, viele Leute winken uns auch oder rufen uns zu ich liebe euch“, erzählt Roland Hämmerle, „da denkst du dann, die Welt ist doch ok.“

Im Wünschewagen wird oft und viel gelacht

Der Wünschewagen sei für schwerkranke Menschen gedacht, betont Hämmerle. Wenn die Wunscherfüllung jedoch zu einem Aufblühen und wieder gesund werden führe, umso besser. Gerührt erinnert er sich an eine besondere Fahrt, bei der das Wünschewagen-Team eine Dame zur Beerdigung ihres Mannes fuhr. Sie selbst habe im Koma gelegen, als ihr Ehemann starb, ihr Gesundheitszustand war kritisch. Das dreiköpfige ehrenamtliche Team nahm sich den ganzen Tag Zeit und ermöglichte ihr, nach der Trauerfeier mehrere Stunden im Kreise ihrer Familie zu verbringen. Voller Dankbarkeit blieb sie mit den Wunscherfüllern in losem Kontakt und sagte später, der Wünschewagen habe ihr die Kraft gegeben, den Glauben an ein Zurückkommen zu entwickeln. Erstaunlicherweise ging es ihr immer besser, sie kämpfte sich zurück ins Leben. „Heute fährt sie wieder Auto“, freut sich Hämmerle. Durch das besondere Ehrenamt denke er einfach nochmal anders über das Leben nach. „Wir leben in einer Welt, in der das Sterben und der Tod weggeschoben wird“, beobachte er immer wieder, „aber es gehört zum Leben dazu und ich bin der Meinung, dass man vor dem Sterben keine Angst zu haben braucht.“ Für Gespräche über Krankheit und das Lebensende sei das Team deshalb immer offen, ebenso für fröhliche Themen. „In so einem Wünschewagen wird wahnsinnig viel gelacht, für die Fahrgäste soll es einfach ein schöner Tag sein, das gibt Kraft und Lebensfreude.“

Auch unabhängig vom Wünschewagen könne man zum Wunscherfüller werden, indem man einem betroffenen Bekannten oder Familienangehörigen die Frage stellt: „Was hast Du noch für einen Wunsch, kann ich Dir den erfüllen?“ Ganz wichtig sei auszusprechen, dass man das gerne tut, da viele Menschen zurückhaltend seien und nicht zur Last fallen wollen. Das ehrenamtliche Engagement für den ASB-Wünschewagen kann Hämmerle sehr empfehlen. „Es ist ein tolles Team und man kommt mit Gleichgesinnten zusammen“, freut er sich. „Für mich ist es nur ein Tag, den ich zur Verfügung stelle, für den Fahrgast ist es vielleicht die letzte Möglichkeit, einen Tag voller Freude zu erleben oder sich von etwas lieb Gewonnenem oder lieben Menschen zu verabschieden“. Für den Wünschewagen am Standort Kaufbeuren sind rund 80 Ehrenamtliche aktiv, das Projekt wird ausschließlich aus Spenden finanziert. Deutschlandweit sind derzeit 23 ASB-Wünschewagen unterwegs. Für den Fahrgast und eine Begleitperson ist das besondere Angebot kostenlos. Wer für sich selbst oder einen lieben Angehörigen oder Freund einen letzten Wunsch äußern oder sich ehrenamtlich engagieren möchte, erreicht die Koordinatoren des Wünschewagens Allgäu/Schwaben unter der Telefonnummer 08341/9934925 oder der Emailadresse wuenschewagen@asb-allgaeu.de