Bundesliga-Flair in Bad Wörishofen: FC Magdeburg trifft auf FC Zürich

Der FC Vaduz ist abgereist, am Mittwoch, 2. Juli, reist der FC Magdeburg zum Trainingslager in Bad Wörishofen an. Seit Dienstagnachmittag steht fest, dass die Fußballfans sich dabei auf ein hochkarätiges Testspiel in Bad Wörishofen freuen dürfen.

Der FC Magdeburg beendete die vergangene Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga als Fünfter. Das Trainingslager fand damals auch in Bad Wörishofen statt. Bislang stand im Raum, dass die Magdeburger die Testspiele bei der Neuauflage 2025 auswärts bestreiten.

Am Dienstag wurde allerdings bekannt, dass die Mannschaft zum Abschluss des Trainingslagers am 10. Juli gegen den 13-fachen Schweizer Meister FC Zürich spielt – im Stadion Bad Wörishofen. Die Partie beginnt um 14 Uhr und wird Überlange haben.

Fußballfans können sich dabei auch auf ein Wiedersehen mit Alexander Nollenberger freuen. Der Stürmer trug in der Jugend das Trikot der JFG Wertachtal und kennt deshalb das Stadion der Kneippstadt bestens.