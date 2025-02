Erst wählen, dann feiern: In Zaisertshofen trifft Wahlpflicht auf Faschingsfreuden

So einen frühmorgendlichen Ansturm hat es im kleinen Zaisertshofer Wahllokal sicherlich noch nie gegeben. Während ein Faschingswagen nach dem anderen bunt geschmückt in die Ortsmitte fuhr, war im Wahlbezirk zur Bundestagswahl 2025 bereits um 10.30 Uhr eine Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent zu verzeichnen. So manch einer traute sich dort auch im Kostüm an die Wahlurne, bevor am frühen Nachmittag der große Faschingsumzug durch den Ort zog.

