Eurofighter im Trainingseinsatz: Luftwaffe übt weiter über Bad Wörishofen

Kampfjets nähern sich dem Stadtrand von Bad Wörishofen bis auf 1,5 Kilometer. Was am Himmel über der Kurstadt derzeit geboten wird, zeigen Radardaten.

Zu hören sind sie teils über Stunden, zu sehen eher selten: Kampfflugzeuge der Bundeswehr setzen ihre Trainingseinheiten über Bad Wörishofen und dem anderen Gemeinden im Unterallgäu fort. Dabei ging es zuletzt auch um die Ausbildung des Flugsicherungskontrollpersonals am Flugplatz Lechfeld.

Wer wissen will, was sich am Himmel über Bad Wörishofen abspielt, muss die Bundeswehr fragen. Internetseiten zum Flugzeug-Tracking sind da nur eingeschränkt hilfreich, weil Kampfjets von der Pflicht befreit sind, ihre Transponder einzuschalten. Zivile Maschinen dagegen müssen diese Positionsanzeiger aktivieren - ansonsten bekommen sie im Ernstfall in der Luft Gesellschaft von ebendiesen Kampfflugzeugen. Die Alarmrotte zur Sicherungs des Lufraums über Süddeutschland ist in Neuburg an der Donau stationiert, beim Taktischen Luftwaffengeschwader 74.

Eurofighter über Bad Wörishofen gehören zum Geschwader in Neuburg

Deren Eurofighter üben derzeit auch wieder über Bad Wörishofen. Die Auswertung der Radardaten vom 14. März 2024 zeigt nach Angaben eines Sprechers des Luftfahrtamtes der Bundeswehr drei Eurofighter aus Neuburg über Bad Wörishofen. Die Piloten hätten zwischen 14.34 Uhr und 15.56 Uhr im Rahmen des täglichen Routineübungs- und Ausbildungsflugbetriebs trainiert. Die Neuburger nutzen dazu den zeitweise reservierbaren Luftraum TRA Allgäu, zu dem auch Bad Wörishofen, Türkheim oder Mindelheim gehören. Wenn die Luftwaffe diesen Luftraum reserviert, müssen alle anderen Maschinen einen Umweg machen, bis das Training der Kampfflugzeuge beendet ist.

Über Bad Wörishofen waren auch Maschinen von Qinetiq in der Luft

Die drei Eurofighter sind am Donnerstag in Höhenlagen über 3000 Meter unterwegs gewesen, hauptsächlich nördlich von Bad Wörishofen. Dabei kamen die Jets dem Stadtrand von Bad Wörishofen maximal bis auf 1,5 Kilometer nahe. Außerdem in der Luft waren zwei Maschinen vom Typ PC-12 der Firma Qinetiq. Diese Flugzeuge sehen aus, wie herkömmliche Privatjets. Mit Hilfe dieser Flugzeuge habe man im Rahmen der Ausbildung des örtlichen Flugsicherungskontrollpersonals am Flugplatz Lechfeld agiert, teilt das Luftfahrtamt der Bundeswehr mit.

