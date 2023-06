Burgstalltheater in Burg: War früher wirklich alles besser?

Humorvolle Antworten darauf gibt das Burgstalltheater in Burg bei Thannhausen. Auftritte noch bis 9. Juli.

Nur alle vier Jahre tritt das Freilufttheater Burgstall in Burg bei Thannhausen wieder öffentlich in Erscheinung. Bis 9. Juli bringen fast 60 Akteure freitags, samstags, sonntags und mittwochs jeweils um 20.15 Uhr das Stück "Früher war alles besser" auf die Bühne, verfasst von Regisseur Bernhard Horn.

Dramatische Szenen spielen sich im Burgstalltheater ab. Krieg und Vertreibung, Nachkriegselend und Wirtschaftswunder, Hippies und 68er-Bewegung, Szene auf Szene lässt Bernhard Horn in seinem abendfüllenden Drama die bundesdeutsche Geschichte lebendig werden.

Urkomische Dialoge in schwäbischer Mundart

Zupackend und urkomisch wirken die Dialoge in schwäbischer Mundart. In turbulenten Szenen wechseln sich Liebe und Verzweiflung ab, Gemeinschaft und Zwietracht. 59 Sprecherrollen hat das Stück "Früher war alles besser". Circa weitere 200 Personen sind beteiligt als Statisten, Techniker, Bühnenbildner, Musiker und im Servicebereich für Essen und Trinken in der großen Pause zwischen den Akten.

Aufführungstermine sind 18.6.; 21.6.; 23.6.; 24.6.; 25.6.; 28.6.; 30.6.; 1.7.; 2.7.; 5.7.; 7.7.; 8.7.; 9.7. Karten können über die Internetseite des Burgstalltheaters gebucht werden: www.burgstalltheater.de (mz)