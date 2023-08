Buxheim

vor 49 Min.

Buxheim wehrt sich gegen Bahn-Pläne zu Kreuzungs- und Überholgleis

In der Ortsmitte von Buxheim soll auf mehr als 700 Meter Länge ein zweites Bahngleis gebaut werden. Dies soll den Güterverkehr fördern. Da die Wohn- und Gewerbebebauung nah an den Bahnkörper heranreicht, sind die Protest und Unmut entsprechend groß.

Plus Die DB Netz AG will ein Kreuzungs- und Überholgleis bauen – und das mitten in Buxheim. Hintergrund sind angestrebte Verbesserungen im Güterverkehr. Es gibt Unmut.

Von Armin Schmid Artikel anhören Shape

Die Deutsche Bahn beabsichtigt, mitten in Buxheim ein Kreuzungs- und Überholgleis zu errichten. Die Vorstellung der ersten Vorplanung zum Projekt „ABS 48 – Maßnahmen Deutschlandtakt“ stieß im Gemeinderat und auch bei den zahlreichen Besuchern auf große Bedenken, Unverständnis und auf Unmut.

Wo in Buxheim das zusätzliche Gleis entstehen soll

Christian Sandner, Projektleiter der DB Netz AG, erläuterte, dass im Bereich Buxheims nördlich vom bestehenden Streckengleis ein zusätzliches Gleis entstehen soll mit einer Länge von etwa 740 Metern. Dafür müssen zwei neue Weichen eingebaut werden. Enthalten ist auch der Neubau der beiden Eisenbahnüberführungen in der Hopfenstraße und der Hauptstraße für zwei Gleise. Es gehe darum, dass die Bahn künftig attraktive Trassenführungen und Transportzeiten auch für den Güterverkehr anbieten will. Bislang fand dieser vornehmlich nachts statt. In Zukunft sollen auch untertags bessere Verbindungen ins Leben gerufen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen